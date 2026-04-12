Cierran la autopista Illia por obras: cuándo reabre y cuáles son los desvíos alternativos

Los conductores deberán buscar una vía alternativa a la autopista Illia este lunes 13 de abril. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, durante la noche se realizará un corte total en sentido al norte por el avance de las obras del nuevo paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa.

La interrupción comenzará a las 22 del lunes y se extenderá unas siete horas, hasta las 5 del martes 14. Durante ese período, se desconectará y retirará un cartel electrónico de mensajes variables ubicado en la intersección de Cantilo y Pampa, donde se proyecta la construcción del anillo peatonal y la ejecución de los pilotes que conformarán la base de la estructura.

A causa del operativo, el tránsito de la Avenida 9 de Julio en sentido norte será desviado hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador. Mientras que el Paseo del Bajo, sentido norte, será interrumpido a la altura de Retiro y el tránsito pesado deberá descender allí y seguir por la avenida Costanera.

Las alternativas

Por otro lado, quienes precisen usar Cantilo tendrán habilitadas alternativas luego de la zona de obras: el acceso posterior al Aeroparque Jorge Newbery, a la altura de Güiraldes, el puente Scalabrini Ortiz y el acceso por el puente Labruna.

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y la avenida Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal, al igual que el Paseo del Bajo hacia el sur.

La construcción

El objetivo del paso bajo nivel y el anillo peatonal Pampa es mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. Según la Ciudad, la obra permitirá vincular de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

La obra tendrá una extensión de 540 metros y contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y tendrá una altura superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de transporte público y vehículos de servicios de emergencia.

Además, se construirá un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido. Se trata de un anillo que le permitirá cruzar de manera segura por encima de las avenidas y las vías ferroviarias, y funcionará como un nuevo punto de conexión entre la trama urbana y el frente costero.

En paralelo se trabaja en un cruce peatonal bajo nivel con espacios de permanencia dentro del anillo, orientado a mejorar la circulación y accesibilidad de peatones y ciclistas.