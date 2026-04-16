Clave para longevidad: tiene 101 años y compartió los hábitos que sigue para alargar su vida (Créditos: CNBC)

Con el paso de los años empiezan a cambiar los hábitos y los cuidados necesarios. Si bien alcanzar los 100 años parece algo difícil, una mujer que cumplió su siglo de vida y reveló sus secretos para la longevidad: desde alimentos que no come hasta un hábito que comenzó a los 10 años y jamás abandonó.

Tiene 101 años y ya no come estos alimentos: la clave para su longevidad

Oriunda de Dakota del Norte, Evie Riski vive en una granja y hace mucho tiempo apostó por una alimentación saludable y ejercicio. En declaraciones a The Washington Post, explicó que desde los 18 años comenzó a tomar vitaminas, siempre hizo ciclismo y participaba en la liga de bowling de su ciudad.

Evie Riski cumplió 101 el 2 de enero de este año (Foto: Good Samaritan Society-Lakota)

Para quienes busquen vivir una vida longeva como la de ella, la estadounidense recomendó: “Sigan haciendo ejercicio, manteniéndose activos, comiendo todos los alimentos adecuados o intentándolo”. En cuanto a su alimentación, reveló que no consume para nada alimentos procesados, más bien toda comida casera.

Journaling: el hábito que Evie jamás dejó

La mujer, además, reveló que hace más de 90 años realiza journaling, es decir, tiene la práctica de escribir en su diario al menos las actividades que hace cada día. Comenzó este hábito el 1° de enero de 1936, cuando su padre le regaló el primer cuaderno por Navidad, estaba cerca de cumplir los 11 años. “Las abuelas estaban en nuestra casa”, dice la primera entrada que escribió cuando solo tenía 10 años.

Según contó, todos los días de su vida le dedica al menos 15 minutos a escribir. Sin importar qué tiene en el día, incluso lo hizo cuando sus hijos nacieron. Según contó su hija Linda, Evie tuvo que abandonar el colegio después de octavo grado porque era la Gran Depresión y empezó a trabajar. Michelle Locken, una de sus hijas, aseguró: "Todas las noches sacaba ese libro, se sentaba en la mesa de la cocina y escribía".

Evie Riski escribe en su diario todos los días desde los 10 años

Entre los eventos claves que contienen los diarios que coleccionó a lo largo de su vida se encuentran el nacimiento de sus hijos y hasta el día del atentado a las Torres Gemelas.

El hábito todavía lo conserva hasta el día de hoy y la mayor parte hablan sobre sus hijos y sus nietos. “Wanda vino a las 10 de la mañana para peinarme, así que estaré guapa en mi fiesta de cumpleaños número 100”, escribió Evie el 2 de enero de 2025, el día en que cumplió cien años, según informó Kare.