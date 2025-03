Una producción de El Destape sobre la resistencia LGBTIQ+ fue premiada de cara al 8M

Una producción especial de El Destape realizada por la periodista Carla Perelló ganó un premio en la antesala del 8M (Día Internacional de la Mujer). Su trabajo fue uno de los ganadores del Premio Zarelia-Rompiendo Moldes, y su trabajo será parte de una cobertura mayor que será publicado este 8M en colaboración con la organización internacional Oxfam, Wambra y el Festival Zarelia, los impulsores de la beca.

Entre la calle y las instituciones: desafíos y acciones de la comunidad LGBTIQ+

“Somos adolescentes trans y tenemos miedo, miedo por existir como somos”, es la primera frase de la Carta Abierta escrita desde El Teje teens, una organización que acompaña también infancias y adultes trans. El sentimiento que les atraviesa no es casual: según el informe Rompiendo Moldes 2024, de Oxfam, en América Latina las instituciones son “factores de riesgo para las personas que viven violencia basada en género”. En Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei refuerza esa violencia con acciones inconstitucionales, desinformación y discursos de odio contra una comunidad LGBTIQ+ que se autoorganizó y salió a las calles para decirle “BASTA” en la Marcha Antifascista y Antirracista el pasado 1 de febrero.

Luchas, redes y conquistas: la comunidad LGBTIQ+ organizada

“Para que reinen en el pueblo el amor y la igualdad”. La bandera con esa consigna estaba apostada en la Plaza de Mayo y sostenida por militantes del Frente de Liberación Homosexual (FLH), la primera organización de la diversidad de la que se tiene registro en Argentina. Llegaron hasta ahí para recibir a Héctor Cámpora tras 18 años de proscripción peronista con la intención de también ser parte. Pero el recibimiento no fue el que esperaban. “No somos putos, no somos faloperos…”, les cantaron en la cara y ellos sintieron el rechazo en el cuerpo. El camino de la comunidad LGBTIQ+ para salir del clóset y de la clandestinidad y convertirse en sujetos de derechos no fue sencillo en aquel 1973, ni después. Aun así, años de construcción y de lucha convirtieron al país en emblema de igualdad en América Latina.

La comunidad invisibilizada: falta de datos y de representación política

Antonella Piedrabuena llegó a su casa llena de entusiasmo con el cartel laminado que desplegó en el piso y mostró a la cámara: en la foto, se la ve vestida con un trajecito rosa pastel mirando al frente con una sonrisa que le ocupa toda la cara. “Ciudad sustentable” se lee en lo que es la presentación de la candidata a primera concejala, que es nada más y nada menos que ella, una mujer trans, misionera que buscó ocupar una banca. No fue la única: en 2023, fueron más de 60 les integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que intentaron acceder a cargos de representación, según un sondeo al que accedió El Destape. Sin embargo, el derrotero para llegar allí no es tan sencillo para las diversidades.

Qué es la beca Zarelia

En la convocatoria de este año se recibieron más de 140 propuestas de medios, organizaciones, colectivas y creadoras de contenido de 18 países de América Latina y el Caribe, entre las que se destacó la participación de Perelló. El comité seleccionador, conformado por el Festival Zarelia, Oxfam Latinoamérica y Wambra Medio Comunitario, evaluó cuidadosamente cada propuesta y seleccionó 40 propuestas creativas e innovadoras para participar en este programa dirigido a fortalecer la comunicación y el periodismo feminista, con un enfoque transformador.

"La Beca Zarelia-Rompiendo Moldes, dirigida a periodistas, comunicadorxs, diseñadoras, ilustradoras, productoras multimedia y creadoras de contenido, busca empoderar a las personas participantes en la creación de narrativas que cuestionen y transformen los estereotipos que perpetúan el racismo, la desigualdad y la violencia basada en género. Esta convocatoria recibió propuestas de 18 países, entre los que se incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Venezuela", aseguran.