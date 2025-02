Entre la calle y las instituciones: desafíos y acciones de la comunidad LGBTIQ+

“Somos adolescentes trans y tenemos miedo, miedo por existir como somos”, es la primera frase de la Carta Abierta escrita desde El Teje teens, una organización que acompaña también infancias y adultes trans. El sentimiento que les atraviesa no es casual: según el informe Rompiendo Moldes 2024, de Oxfam, en América Latina las instituciones son “factores de riesgo para las personas que viven violencia basada en género”. En Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei refuerza esa violencia con acciones inconstitucionales, desinformación y discursos de odio contra una comunidad LGBTIQ+ que se autoorganizó y salió a las calles para decirle “BASTA” en la Marcha Antifascista y Antirracista el pasado 1 de febrero.

Tras encenderse la chispa, se activaron varios frentes de organización que apelan a las luchas ya dadas para conquistar los derechos humanos adquiridos para defenderlos con la comunidad LGBTIQ+ a la cabeza de un movimiento que busca ponerle límite a las agresiones que definen como fascistas. Mientras, del otro lado hay instituciones que parecen no reaccionar. Ante ese desafío, El Destape investigó cómo impactan las medidas de Milei -en general y específicamente las últimas que modifican la Ley de Identidad de Género- y consultó a varixs de lxs protagonistas para saber cómo analizan este contexto y cómo se organizan desde distintos frentes.

Un puntapié, en ese sentido, lo marcó la actriz, cantante y escritora travesti Susy Shock, que consideró que el Gobierno “propone una trampa” al atacar al colectivo LGBTIQ+:

“No estamos sólo defendiéndonos de mentiras. Estamos para discutir un país que están saqueando, que quieren vender y endeudar para quitarnos los recursos. Nosotras, como colectivo travesti-trans no binarie marica, tenemos que pararnos para defender una idea de país con igualdad y diversidad que no vamos a resignar. Venimos por todo. Somos parte de ese país y eso es lo que hay que multiplicar; el abrazo colectivo de la marcha”.

Ese Montenegro, activista transmasculino de Columna Mostri que impulsó la Marcha Antifascista LGBTIQNB+, hizo un análisis desde lo internacional a lo territorial. Hizo énfasis en que el discurso del presidente está alineado con la extrema derecha internacional que tiene al frente al presidente estadounidense, Donald Trump, quien propone que “el cuidado vaya hacia la esfera de lo privado”, por fuera de lo colectivo. Ejemplificó, para el caso, con los recortes que el Gobierno ya hizo en salud para pacientes oncológicos, seropositivos y personas discapacitadas.

Ahora la idea es “atravesar una fibra para que la gente entienda que nos persiguen por trans, pero también por negro y por trabajador estatal” y entiende que, además, la comunidad tiene la posibilidad de jugar como “articulador” en este escenario por la historia de luchas sobre la que consiguió conquistar derechos.

Milei y la violencia institucional contra infancias y adolescencias

Después de la masiva movilización, el Gobierno respondió con un decreto inconstitucional (62/2025) que prohíbe los tratamientos para menores de 18 años, que estaban garantizados en la Ley 26.743 de Identidad de Género. Ese día, los teléfonos de les referentes de las organizaciones no dejaron de sonar. La angustia, la tristeza y el miedo se apoderaron de muchas familias.

Si se toma el informe de Oxfam se puede entender la reacción: allí explican que el rol que ocupan las instituciones es clave en la construcción de los imaginarios, sobre todo, para las personas que viven violencia de género a las que están expuestas en mayor medida mujeres y LGBTIQ+ históricamente. Según el estudio, esto tiene como consecuencia una mayor violencia institucional y la desatención de esas personas.

“Realmente esto atenta contra la vida de las infancias y las adolescencias”, dijo a El Destape el co-fundador del espacio El Teje teens, Manuel Sinde, que también marcó como desafío “sostenerse”, “hacer comunidad” y “hacer que la red crezca”.

Para tener una noción de la dimensión que tiene la población travesti-trans y no binarie en el país, este medio consultó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Hasta el 28 de enero de 2025, las infancias y adolescencias representaban el 12,3% de esta población, unas 2534 personas entre 0 y 17 años, cuyos tratamientos con bloqueadores hormonales estarían en riesgo si el decreto presidencial sigue vigente. En tanto, del total de 20.624 personas que hicieron el cambio de DNI: 18.643 personas lo hicieron en función de la Ley de Identidad de Género, mientras que 1981 pasaron a identificarse como no binarias.

La población travesti trans en la Argentina tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años y, según el Primer sondeo de Condiciones de Vida la mitad de esta población depende de la cobertura pública de salud (47,7%).

Pero esa es sólo una porción de esa población. Según el Censo nacional 2022, 196.956 personas (de un total de 46 millones) respondieron que no se identifican con el sexo asignado al nacer, de ellas, el 36,8 se identificó como varón o masculinidad trans, el 30,8 como mujer trans o travesti, el 19 como persona no binaria y el 13,4 corresponde a otras identificaciones.

La falta de representación y el silencio de los supremos

Son varias las reflexiones que emergen sobre por qué el Gobierno nacional elige a la diversidad sexual como centro de sus ataques, entre ellas la crisis de representación es lo que se hace más evidente. Así lo entendieron Montenegro, de la Columna Mostri; y la militante trans y ex subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad eliminado por Milei, Alba Rueda.

“No es raro que sea contra la comunidad LGBTIQ+ porque es una comunidad que fue muy subestimada a nivel político desde las últimas elecciones. La campaña 2023 se hizo sin feministas, sin diversidades y hubo un gran silenciamiento a los movimientos sociales que se hace notar en este movimiento antifascista. A la luz de la protesta social vemos que somos una minoría acompañada y sostenida socialmente”, sostuvo.

A su entender, esa falta de representación es la que da lugar a la “complacencia” del Congreso con el Presidente, en donde no tiene grandes bancas con votos y, sin embargo, pudo sostener todas sus políticas que apuntan -en palabras de Milei- a “destruir el Estado desde adentro”. A esto se suma, dijo Rueda, el nulo cuestionamiento al Poder Judicial a los decretos presidenciales reñidos con la constitucionalidad: “La Corte Suprema con su silencio acompaña medidas autoritarias de un gobierno con características fascistas”, sentenció.

El punto ahora para ella es que el Congreso “escuche y tome nota” de lo que sucede en la calle, cuya movilización considera tiene que mantenerse. En pleno año de elecciones legislativas en la que el gobierno intentará ampliar su poder en el Congreso, Rueda arremete: “Hasta que los diputados no sean migrantes, travas y ambientalistas, va a ser imposible”.

El Congreso, ¿escucha?

Desde la Cámara de Diputados es el socialista Esteban Paulón el que levantó la voz contra los ataques del Presidente. Lo hizo junto con Maximiliano Ferraro (ARI-Coalición Cívica), siendo dos de los tres diputados gays visibles. De ellos, Paulón fue el primero en presentar una decena de denuncias penales que cayeron contra Milei por sus dichos contra la comunidad en el Foro Económico Mundial de Davos y en el recinto manifestó que el gobierno lleva adelante “una operación de odio y demonización travesti trans”.

En diálogo con El Destape, contó que acudió a la justicia en primer lugar porque notó “mucho desamparo y orfandad de la comunidad” de la que él también forma parte y, días después, pidió disculpas ante las organizaciones que participaron de una reunión en la Comisión de Mujeres y Diversidades: “Efectivamente muchas veces nos quedamos cortos con las respuestas, pero en el marco de lo que nos da la burocracia, estamos contribuyendo a un debate público para que el Parlamento pueda dar respuestas más consistentes”, dijo y consideró que “ha habido una actitud muy pasiva en el Congreso”.

Además, presentó un proyecto de declaración de inconstitucionalidad del DNU 61 y junto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) que integra hicieron una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia. Por su parte, la diputada nacional por Unión por la Patria Mónica Macha presentó con su bloque dos proyectos de declaración de nulidad de los DNU 61, que vulnera el derecho a la identidad de personas privadas de su libertad; y del 62, que afecta a infancias y adolescencias.

Acciones de las organizaciones y la Asamblea Antifascista

Las organizaciones van al frente judicial

Desde las dos grandes articulaciones de espacios de la diversidad nacional, también se empezaron a mover y activar, sobre todo en el ámbito judicial. La FALGBT, además de la denuncia presentada por Paulón, ya hizo tres amparos colectivos en los fueros federal y de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; y se preparan para llevar acciones iguales en todas las provincias del país. Además, están brindando asesoramiento jurídico a las familias y piensan llevar adelante demandas individuales.

Desde Orgullo y Lucha presentaron un proyecto de declaración en el Congreso bonaerense y se sumaron al presentado en Nación por Macha. “Tenemos que seguir insistiendo con nuestras agendas de defensa y ampliación de derechos en el Congreso y en los ámbitos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exijan el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos”, dijo el

referente del espacio e integrante de la organización Conurbanes, Darío Arias. También consideró que es necesario sostener el trabajo comunitario a nivel territorial para “fortalecer las redes de cuidado ante la retirada del Estado nacional”.

Acciones, ideas y reflexiones en la Asamblea

Ir por más, seguir en la calle, visibilizar y recuperar la memoria para promover una lucha que interpele a diferentes sectores es el objetivo que se propuso la Asamblea Antifascista en su último encuentro en el Parque Lezama. Las propuestas son varias y surgieron del trabajo en más de diez comisiones que están integradas por autoconvocadxs, partidos políticos e históricas organizaciones de la comunidad, antirrepresivas, ambientalistas, feministas y del más amplio espectro político partidario.

En su mandato inicial pusieron en perspectiva trabajar para construir las movilizaciones del próximo 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora; y el 24M, que en Argentina se conmemora el inicio de la última dictadura cívico militar para decir “Nunca Más”. Para que el Congreso reaccione, también se propusieron acciones de cabildeo con legisladorxs, sectores del trabajo y a nivel internacional hasta llegar a los medios.

Las articulaciones con cada sector que esté siendo afectado por medidas del gobierno -como jubilades, salud, derechos humanos y ciencia-, también fueron planteadas como tareas centrales para visibilizar los reclamos junto con las actividades culturales. “El lugar en donde se refugiaban las travestis eran las comparsas, era donde podían transformarse y ser ellas en una noche de teatro, de fiesta. Ahí está la lucha, con cultura, con arte, con culo, bombo, platillo, choripán y mostacilla”, dice la Tita de San Telmo, integrante de la Columna Drag, que forma parte de la comisión artística.

“La estrategia es ser visibles, estar. Somos tu hermana, tu primo, tu tía, te cuidamos, nos echaste de tu casa, cruzamos la sociedad entera”, suma Vedette, dragqueen estrella del under porteño, que aseguró que lo que viene después es tener la primera presidenta travesti de la Argentina.

“Si no tenés diversidad, no existís. Es no reconocer la vida, la sociedad, es ir en contra de la naturaleza”, explicó y aseguró que Argentina será el primer país donde habrá una trava presidenta y que eso “no va a ser dentro de 50 años”. ¿Por qué acá?, preguntó El Destape. “Porque somos pioneras en derechos humanos, porque somos pioneras en la diversidad, en la identidad de género y porque toda la organización que está ocurriendo ahora, pero fue en todo el mundo, vino de las travas”, respondió.

La disputa por el poder y la inclusión es una idea que resuena entre personas de la comunidad travesti, trans y no binaria (TTNB), en un país en el que la representatividad de esta comunidad es relativamente baja (como se contó en esta nota). De hecho, en la Asamblea están quienes propusieron armar un partido propio y, también, exigirles que las incluyan en este año electoral en sus listas.

Sol Branca es una de ellas, que lo plantea de cara el futuro, pero también bajo esa idea de sostener lo conquistado porque entiende que “las decisiones las toma el Congreso”: “Creo que una persona que pueda entender la vivencia in situ de toda la discriminación, el odio, de diferentes tipos de violencia racista, xenofóbica, de género, de sexo, física, psicológica, sociológica, que atravesamos, es la que va a poder crear un movimiento político”, aseguró y agregó la frase acuñada por la histórica Lohana Berkins: “Cuando una entra no sólo cambia una, sino que cambia todo el entorno”.

“Creo que tenemos que pertenecer a la institución porque si no pertenecemos, si no formamos parte, si no habitamos los espacios que los hombres supieron crear, conseguir y sostener, va a ser imposible poder generar un cambio. El cambio tiene que ser desde adentro”, analizó.

“Siempre digo que nos quedamos cortas con disputar un lugar de poder”, planteó la creadora de contenido Gabriela Ivy, quien consideró que es momento de construcción de nuevos referencias ante el vacío que dejaron lideresas como Berkins y Diana Sacayán. De hecho, ambas fueron pioneras en plantear la presidencia travesti y las primeras de travas de la historia argentina en disputar cargos electivos, en 2001 y 2012.

Mientras tanto, la falta de respuesta institucional se hace sentir: nadie en la Justicia actuó de oficio contra los decretos que modifican la Ley de Identidad de Género. Y, ante esa desidia, las agresiones de odio comenzaron a sentirse en el cuerpo: la casa de una pareja de lesbianas fue incendiada en la zona rural de Cañuelas, otra fue atacada en plena Ciudad de Buenos Aires y, una más, apuñalada en la provincia de Salta. Más allá de las diferentes propuestas y perspectivas, Montenegro resalta que la estrategia va en un solo sentido: “Ocupar todos los lugares posibles para ponerle un límite a este fascismo”.

Este producto fue realizado como parte de la Beca Zarelia - Rompiendo Moldes “Transformemos los estereotipos de violencia y desigualdad” impulsada por Festival Zarelia @festivalzarelia, Wambra @wambraec y OxfamLAC @oxfam_lac.