Otro brutal ataque de odio: apuñalaron a una mujer frente a su hija por ser lesbiana

En plena madrugada de Orán, en Salta, una mujer fue atacada a puñaladas por un hombre en el lugar que alquila y a pocos metros de su hija. En el brutal ataque, el agresor atacó a la mujer cuando dormía y le dio al menos siete cuchilladas que no le provocaron la muerte porque la víctima se despertó y logró defenderse. En medio de los gritos, el hombre huyó y después de varias horas de búsqueda fue detenido acusado del intento de homicidio y será imputado e indagado en las próximas horas por la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo. Se debate si esta vez el “odio de género” será considerado por la Justicia. “Por ahora está caratulado como tentativa de homicidio aunque no descarto que haya cambio de carátula con el correr de las horas porque tenemos que considerar la violencia de género y si se dio en ocasión de robo o hubo algún otro tipo de situación”, confirmó una fuente de la Policía de Salta.

La denuncia que realizó la víctima y que instruyeron las autoridades después del ataque tiene que ver con una hipótesis clara y es que el ataque se concretó por la condición sexual de la mujer atacada. Es decir, el hombre quiso asesinarla a metros de su hija adolescente por ser lesbiana. Esta denuncia fue acompañada por la Colectiva Feminista del Norte Argentino “Panambi” quienes aseguraron que están “con dolor y bronca porque este no fue un ataque al azar sino que que fue puntualmente orquestado para terminar con la vida de una mujer lesbiana y madre” de la ciudad de Orán, en Salta.

Desde el colectivo también destacaron: “Estamos en alerta por la desprotección cotidiana en la que nos encontramos en el norte de nuestra provincia (Salta). Estas tierras parecieran estar libradas a que se dispongan de nuestros cuerpos para su uso y desuso”. Además denunciaron que “han aumentado explosivamente los casos de violencias extremas y discriminaciones, y se dan dentro de un contexto sociopolítico en el que se legitiman y promocionan los discursos de odio hacia las mujeres y específicamente sobre las lesbianas y trans”.

Quién estuvo detrás del ataque a una lesbiana en Salta

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el miércoles se realizará la audiencia de imputación contra el hombre que fue detenido por el brutal ataque y aseguraron que “habrá que ver si la fiscal usa la figura de odio y cómo lo califica”, ya que por el momento no dejaron trascender cual será la acusación. Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que se realizarán las pericias necesarias para saber si el atacante es imputable y en base a eso “seguramente se pedirá la prisión preventiva por el tiempo que nos permita la ley”. Además explicaron que “es un hecho muy reciente y habrá que esperar que el Juzgado de Garantías N°1 haga el control de legalidad y podamos avanzar con la instrucción de la causa”.

Por otra parte, fuentes cercanas a la causa aseguraron que la mujer de 32 años declaró que “el atacante era un completo desconocido para ella” y que “ingresó a la casa que alquilaba junto a su hija, intentó asfixiarla, le propinó varios golpes y luego la apuñaló al menos 7 veces”. Las mismas fuentes destacaron que “fue la fortaleza de la mujer para defenderse lo que hizo que el sospechoso se fugara y ella pudiera salvar su vida, aunque deberá seguir en tratamiento médico”. Mientras tanto, los investigadores trabajan en llevarle información a la fiscal Filtrín Cuezzo para avanzar con la investigación que tiene como interrogante si se trató de un intento de robo y homicidio o si como denuncian en la comunidad se trató de un ataque criminal a una mujer por su elección sexual.

Desde la colectiva feminista Panambí exigieron “que este hecho no quede impune” y sea investigado con celeridad. Además reclamaron “que es muy importante que se empiece a identificar estos ataques de odio como lo que son, en este caso un intento de lesbicidio”. Este ataque se suma al de pocos días atrás cuando un hombre prendió fuego la casa donde una pareja de lesbianas vivía con su pequeña hija en Cañuelas. El reclamo de que la Justicia no evalúa el odio de género no es un reclamo casual ya que en mayo del 2023 tres mujeres fueron asesinadas y una resultó herida tras ser atacadas por un vecino que no soportaba su elección sexual y consumó el crimen luego de reiterados acosos y ataques violentos. Pese a esto, la Justicia porteña no consideró el ataque de odio como agravante y desde distintas organizaciones temen que sea ejemplo para que se minimicen los ataques como el intento de lesbicidio que ocurrió en plena madrugada salteña.