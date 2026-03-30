Quién era Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado en una escuela de Santa Fe

Ian asistía a su primer año en el nivel secundario.

La localidad santafesina de San Cristóbal se vio conmocionada este lunes luego de que un alumno ingresara armado a la Escuela N° 40 y matara a un compañero, identificado como Ian Cabrera, de 13 años. El agresor también hirió a varios estudiantes.

Todo comenzó a las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar. En ese momento, uno de los estudiantes comenzó a disparar. Cabrera no iba al mismo curso que el agresor, ya que era dos años menor que él. En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los titulares de Educación, José Goity, e Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, las autoridades brindaron los primeros detalles sobre las causas del hecho y la situación del agresor.

Consultados sobre las posibles motivaciones del ataque, las autoridades evitaron referirse a hipótesis cerradas, pero deslizaron dos datos centrales: el agresor enfrentaba una situación familiar compleja y el episodio no parecía responder a un conflicto de tipo intraescolar. "Tenía problemas familiares", indicaron fuentes oficiales, sin ahondar en detalles para no interferir con la investigación judicial.

Quién era Ian Cabrera, el menor que murió en la escuela

Ian asistía a su primer año en el nivel secundario. Era hijo único y jugaba al fútbol desde muy chico. A los 5 años comenzó a patear una pelota. Su último puesto fue como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

También era hincha de River y fanático de Enzo Pérez. Según medios locales, su mamá es docente de educación inicial y su papá trabajador municipal. “Aún sos chico y vas a tener muchas oportunidades. Vas a hacer muchos amigos y a tener experiencias hermosas. Estoy muy orgulloso de vos”, había escrito unos meses atrás su papá, Leandro, cuando llevó al adolescente a una prueba en el club que era hincha.

“Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal Un abrazo fuerte a sus papás”, escribió en las redes sociales una mujer cercana a la familia de la víctima.

Qué pasó en la escuela de Santa Fe

Según testigos, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, relató un adolescente. El menor, de 15 años, disparó entre cuatro y cinco veces al resto de los alumnos que formaba en el patio interno del colegio, cuando iban a comenzar a izar la bandera.

Tras el hecho, el colegio evacuó a la mayoría de sus alumnos por seguridad. “La mayoría salió afuera del establecimiento y hasta allí nuestra intervención porque no pudimos ingresar más al colegio”, indicó Carolina Morel, docente que se encontraba en el edificio desde la primera hora.

“Pudimos vivir el horror que tuvimos en ese momento. Toda la situación fue lamentable”. Respecto al agresor, Morel contó en diálogo con Infobae en vivo que vio al estudiante al lado de los preceptores que lo contenían. "Él estaba abstraído, en estado de shock, desarmado, sentado. No puedo decir si comprendía lo que había sucedido”.