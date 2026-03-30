La provincia de Santa Fe amaneció conmocionada tras el ataque en la Escuela N°40 de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero de 13. En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los titulares de Educación, José Goity, e Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, las autoridades brindaron los primeros detalles sobre las causas del hecho y la situación del agresor.

Cococcioni comenzó su intervención con un mensaje de acompañamiento a la familia de la víctima: "No hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante". Confirmó que hay al menos dos menores más que sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales, pero llevó tranquilidad al señalar que ambos se encuentran fuera de peligro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Situación familiar compleja"

Consultados sobre las posibles motivaciones del ataque, las autoridades evitaron referirse a hipótesis cerradas, pero deslizaron dos datos centrales: el agresor enfrentaba una situación familiar compleja y el episodio no parecía responder a un conflicto de tipo intraescolar. "Tenía problemas familiares", indicaron fuentes oficiales, sin ahondar en detalles para no interferir con la investigación judicial.

El ataque ocurrió a las 7.15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando el izamiento de la bandera. El agresor, que cursa tercer año, sacó una escopeta de su mochila y disparó contra sus compañeros. La víctima, en cambio, era un estudiante de primer año, una diferencia de edad y trayectoria escolar que acentuó la conmoción entre la comunidad educativa.

La cuestión de la imputabilidad

Uno de los puntos que generó debate fue la situación penal del adolescente. Cococcioni confirmó que el atacante "es no punible" porque el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, aún no entró en vigencia. La ley fue sancionada en febrero pasado con el apoyo de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, pero todavía no fue reglamentada.

El nuevo régimen establece que los adolescentes de 14 a 18 años pueden ser juzgados por delitos graves, pero en este caso el agresor quedó bajo la normativa anterior, que fijaba la imputabilidad a partir de los 16 años.

Medidas de contención y acompañamiento

El gobierno de Maximiliano Pullaro anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía una propuesta de intervención que incluirá medidas para el seguimiento del caso y para prevenir situaciones similares en el futuro. Desde la cartera de Educación confirmaron que se activaron los protocolos de acompañamiento para los estudiantes y docentes de la escuela, que permanece con las clases suspendidas.

Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, señaló que equipos interdisciplinarios ya están trabajando en el establecimiento para contener a los alumnos y al personal afectado. "Es una situación que nos duele a todos como sociedad", expresó.

Lo que resta saber

Mientras la Justicia avanza en la investigación, quedan preguntas abiertas: ¿cómo accedió el adolescente a un arma de fuego? ¿Había antecedentes de violencia en su entorno? ¿Qué falló en los dispositivos de contención familiar y escolar? Por ahora, las autoridades se limitaron a señalar que el agresor "no tenía antecedentes de comportamiento problemático" en la escuela y que todo indica que se trató de una situación desbordada desde el ámbito doméstico.