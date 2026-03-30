El país se encuentrab bajo una conmoción absoluta luego de que un alumno entrara armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y matara a un compañero. En una conferencia conjunta, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que "no hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante" y confirmó que el gobierno provincial pondrá a disposición de la Fiscalía una "propuesta de intervención" que incluirá medidas para seguir el triste caso y evitar situaciones similares de cara a futuro.

El ataque sucedió a las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar. En ese momento, uno de los estudiantes sacó una escopeta de un estuche de guitarra. Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Mientras que decretaron la suspensión de clases por tres días en el establecimiento educativo.

Fuentes oficiales confirmaron que el agresor tiene 15 años y que cursa tercer año en el establecimiento educativo. La víctima, identificada como Ian Cabrera, era un estudiante de primer año, lo que marca una diferencia de edad y trayectoria escolar que acentúa la conmoción entre la comunidad educativa. Las autoridades provinciales señalaron que el agresor "tenía problemas familiares".

Horas después del trágico suceso, integrantes del Gabinete de Pullaro realizaron una conferencia donde brindaron nuevos detalles del homicidio. Además de Cococcioni, participaron el ministro de Educación, José Goity; la titular de la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el senador Felipe Michlig. Además, estuvieron presentes el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Botero; el intendente de San Cristóbal, Marcelo Raúl Andreychuk; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; y la secretaria de Niñez, Daniela León.

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia expresó el acompañamiento de las autoridades "a la familia de la víctima" y confirmó que, hay al menos dos menores más que tuvieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales, pero llevó tranquilidad al señalar que ambos se encuentran fuera de peligro. El doctor Armando Borsini, a cargo del Hospital de San Cristóbal, confirmó que los dos alumnos presentaban heridas por perdigones. “Son lesiones leves”, informó.

Luego, confirmó que el atacante "es no punible porque no entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil", que baja la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años. En febrero pasado, La Libertad Avanza (LLA) logró la sanción del texto con el acompañamiento de las bancadas aliadas de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales. El texto aprobado establece la creación de un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, "cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

El Gobierno de Pullaro disposición de la Fiscalía una "propuesta de intervención" que incluirá medidas para seguir el caso. (Foto: Aire de Santa Fe).

Tiroteo en Santa Fe: señalan que el agresor atravesaba una "situación intrafamiliar muy compleja"

Por su parte, el ministro Goity reveló que este hecho "no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe ni en la República Argentina". A su vez, sostuvo que “el agresor no registra antecedentes en el sistema educativo a lo largo de toda su trayectoria escolar" y que "se encontraba cursando el nivel secundario”. A su vez, puntualizó: “Sabemos que atravesaba una situación del ámbito intrafamiliar muy compleja”.

En tanto, la ministra Tejera aseguró que no existe "ningún pedido de intervención para la persona que se nombra como agresor" y confirmó que las autoridades continuarán trabajando "con la familia de Ian" en este triste momento. El fiscal Botero aclaró que nunca es “una situación simple" poder determinar de dónde el autor obtuvo el arma de fuego utilizada para una balacera. “Nos resulta imposible todavía tener esa información, si es que la llegamos a tener”, subrayó.

A partir de los testimonios que recabó la Policía se confirmó que después de disparar en el baño, el agresor gritó “¡Sorpresa!” y siguió a los tiros. “Disparaba como: al que le pego, le pego”, dijo Axel, compañero de curso del agresor. El testigo era amigo del atacante y compartía actividades deportivas con él fuera del horario escolar. Relató que jugaban al básquet juntos y que, en ocasiones, se reunían en otras casas. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy. Era todo lo contrario, amable, gracioso, buena onda”, reveló Axel.

Según su relato, el agresor no había mostrado señales de violencia en los días previos: "Jamás se imaginaron que este chico pudiera tener la reacción que tuvo”. Además dijo que nunca lo notó retraído ni dudó en que estuviera pasando por una situación personal conflictiva. "Puede ser un tema familiar que no está yendo bien, algunas discusiones o algo que lo llevaron a tomar esas decisiones”, sintetizó.