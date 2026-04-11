Fin de semana con sol o bajo lluvía: qué dice el pronóstico para el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana.

Las jornadas continúas a las lluvias de inicio de mes mostrarán una consolidación del otoño estacional en la región rioplatense, dejando registro térmicos máximos de entre 22° C hasta 25° C.

¿Cómo estará el clima en el AMBA durante el fin de semana?

Durante este viernes 10 de abril, la región metropolitana continuará con el proceso de consolidación del otoño estacional. Sin chances de lluvias, el mercurio mostrará un promedio máximo de 23° C, para luego cerrar la jornada con 18° C. El viento soplará desde el sector noroeste.

Para el sábado 11, primer día del fin de semana, el cielo rioplatense será testigo de una avanza de las nubes, aunque sin mayores alteraciones en las condiciones térmicas: la máxima escalará una vez más hasta los 23° C y la mínima se estacionará en los 16° C.

Finalmente para el domingo 12 de abril, el SMN anticipa una mejora en los registros del mercurio: beneficiado por el viento del sector este que atenuará la presencia de nubosidad, el techo promediará a las 15 horas los 25° C.

Datos náuticos: sol, luna y mareas abren la posibilidad de un fin de semana a pleno río

Las buenas condiciones climáticas previstas para el fin de semana se traducirán también en lineamientos calmos en el Río de Plata. Abriendo la posibilidad de navegación, para los puertos de San Fernando y de Buenos Aires, las tres jornadas compartirán características astronómicas similares: el sol saldrá alrededor de las 7:12 el viernes y se retrasa levemente hasta las 7:14 el domingo, con la puesta entre las 18:39 y las 18:36 hrs.

Respectoa a las mareas astronómicas en el Río de la Plata interior, el meteorólogo Mauricio Saldivar confirmó en Meteored que adoptarán una condición semidiurna de pequeña amplitud: entre 0,3 y 0,8 m sobre cero hidrográfico en ambos puertos. "Recordá que un viento persistente del este puede elevar el nivel varios decímetros por encima de lo tabulado", completó.