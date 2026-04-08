Pronóstico: en la antesala de El Niño, anticipan calor y lluvias anormales

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) publicó las previsiones climatológicas de abril 2026 para Argentina.

El período de transición hacia El Niño, el más potente del siglo, según los anticipos iniciales, dejará en la región un patrón de precipitaciones muy desigual acompañado por temperaturas levemente superiores a lo normal en gran parte del territorio nacional.

El escenario de variabilidad enunciado por el ECMWF se condice con el elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el cuarto mes del año. Según el organismo público, "el enfriamiento asociado a La Niña se encuentra debilitado", dando como resultado "anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial" que "muestran un calentamiento cerca de la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha (180°)".

"Los pronósticos computacionales en la región Niño 3.4 prevén en promedio, TSM superiores a sus valores normales en el trimestre abril-mayo-junio 2026 (AMJ). El valor promedio de todos los modelos para dicho trimestre es de +0.5°C", completó en el informe.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para abril 2026?

Con base en el estudio de previsiones climatológicas elaborado por el ECMWF, el meteorólogo Leonardo De Benedictis indicó que el comportamiento de las precipitaciones durante abril marcarán una clara señal de disparidad regional: las anomalías positivas se concentran principalmente sobre el este del país, abarcando sectores del Litoral, noreste de Buenos Aires y áreas cercanas al Río de la Plata. "En estas zonas, los acumulados podrían ubicarse por encima de los valores normales, con eventos que, en algunos casos, podrían ser intensos", completó.

Por su parte, el centro-norte argentino presenta un patrón deficitario más marcado. Regiones como Santiago del Estero, Chaco y parte del NOA darán paso a anomalías negativas que podrían traducirse en lluvias por debajo de lo habitual.

En el capítulo térmico, De Benedictis explicó que predominarán las anomalías levemente positivas en gran parte del territorio nacional, lo que indica registros algo superiores a los promedios históricos para abril. "Estas diferencias no serían particularmente intensas, pero sí suficientes para influir en la dinámica de los cultivos", sentenció.