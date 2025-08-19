El trámite excepcional aplica por robo, pérdida o cambio de graduación.

¿Sabías que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) no solo te da lentes gratis una vez al año, sino que también podés acceder a un beneficio extra en casos especiales? Si sos jubilado, pensionado, mayor de 70 años sin jubilación o veterano de Malvinas, esto te interesa. Acá te contamos todo.

El programa de oftalmología de PAMI cubre un par de lentes por año (para cerca, lejos o bifocales). Pero hay una excepción: si perdiste, te robaron los anteojos o tuviste un cambio de graduación, podés pedirlos antes del plazo habitual.

¿Qué es el programa "Vía de Excepción" de PAMI?

Muchos afiliados no lo saben, pero el PAMI tiene un sistema que permite a sus beneficiarios la posibilidad de solicitar lentes nuevos antes de que pase el año, siempre que cumplas con alguno de estos requisitos:

Este beneficio es clave para quienes dependen de sus lentes y no pueden esperar 12 meses para renovarlos.

¿Cómo hacer el trámite para los lentes gratis por excepción?

El proceso es sencillo, pero tenés que presentar toda la documentación requerida:

DNI y credencial de PAMI (vigente). Orden médica manual (no sirve digital) de un oftalmólogo de la cartilla PAMI, con firma, sello y matrícula. Declaración jurada (si fue por robo o pérdida). Historia clínica oftalmológica (en casos de glaucoma o cirugía).

Una vez que tengas los papeles, podés acercarte a cualquier óptica adherida a PAMI en el país. Si no podés ir, un familiar puede hacerlo por vos.

¿Por qué muchos jubilados no conocen este beneficio?

PAMI no difunde mucho esta opción, y por eso solo algunos afiliados la aprovechan. Desde la llegada de Esteban Leguízamo a la dirección, hubo cambios, pero también mejoras, como esta flexibilidad en lentes.

Si tenés un problema con tus anteojos, no esperes al año: andá al oftalmólogo de PAMI y pedí la reposición por "Vía de Excepción".

La receta debe ser manual con sello del oftalmólogo PAMI.

¿Qué más cubre el plan de lentes de PAMI?

Además de la excepción, el programa regular incluye:

Un par de lentes por año (para cerca, lejos o bifocales).

(para cerca, lejos o bifocales). Elección libre de óptica (todas las adheridas a PAMI en Argentina).

(todas las adheridas a PAMI en Argentina). Sin costo para el afiliado.

Recordá que la receta tiene una vigencia de150 días, así que no demores en hacer el trámite.