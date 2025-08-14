Jubilados: cómo obtener tus lentes gratis por PAMI este año

PAMI cubre hasta dos pares de lentes gratis por año.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció que durante agosto continuará con la entrega de anteojos gratuitos para sus afiliados. Pero atención: no todos pueden acceder. Acá te contamos quiénes sí, qué documentación necesitás y cómo hacer el trámite paso a paso.

¿Quiénes pueden recibir los lentes gratis de PAMI?

El beneficio de anteojos gratuitos se encuentra disponible exclusivamente para aquellos afiliados que estén activos en la obra social. El PAMI cubre hasta dos pares de lentes por año. Los mismos pueden ser:

Un par para visión cercana (lectura)

Un par para visión lejana

O la opción de lentes bifocales (que combinan ambas funciones)

Para acceder, es fundamental que un oftalmólogo de PAMI te derive con una orden médica electrónica (OME). Sin este requisito, lamentablemente novas a poder hacer solicitud de ellos.

Documentación necesaria: no te olvides de nada

En cuanto a la documentación que vas a precisar para al momento que vayas a la óptica, vas a tener que contar con lo siguiente

DNI original (no sirve fotocopia) Credencial de PAMI vigente Orden Médica Electrónica (OME) con: Prescripción exacta de los lentes

Firma, sello y matrícula del oftalmólogo

Menos de 150 días desde su emisión

Paso a paso: cómo hacer el trámite (es más fácil de lo que creés)

Sacá turno con un oftalmólogo de PAMI (podés pedirlo por teléfono o en tu sede más cercana). Si necesitás lentes, el médico te va a dar la OME (orden electrónica). Elegí una óptica habilitada (vas a encontrar el listado en la web de PAMI). Llevá tus documentos y seleccioná el armazón que más te guste (hay varios modelos disponibles). Listo: en unos días, tus lentes estarán listos para retirar.

Recordá que el trámite no tiene costo y no necesitás turno previo en la óptica.

Consejos útiles extra

• Verificá que la óptica esté habilitada antes de ir

• Chequeá la vigencia de tu orden médica

• Llevá todos los documentos originales

• Conservá el comprobante de entrega

Si tenés dudas, podés comunicarte al 138 (PAMI Responde) de lunes a viernes de 8 a 20hs, o acercarte a la sede más cercana.

Necesitás una orden médica electrónica para solicitar los anteojos.

¿Qué otros beneficios tiene PAMI para jubilados?

La obra social no solo ofrece lentes gratuitos. También podés acceder a: