PAMI: lista completa de hospitales exclusivos para afiliados

Si sos afiliado al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), tenés derecho a acceder a una red de hospitales y clínicas propias con atención gratuita y especializada. En esta guía te contamos dónde están ubicados, qué servicios ofrecen y cómo gestionar turnos en estos centros médicos de última generación.
¿Qué servicios ofrecen los hospitales propios de PAMI?
Los centros de salud exclusivos de PAMI cuentan con equipamiento de última tecnología y profesionales especializados en atención geriátrica. Entre los servicios disponibles se incluyen:
-
Guardias médicas las 24 horas
-
Consultas con especialistas de diversas áreas
-
Estudios diagnósticos por imágenes
-
Servicio de oftalmología completo
-
Tratamientos oncológicos
-
Entrega gratuita de medicamentos
Todos los servicios se brindan sin copagos y están diseñados pensando en la accesibilidad para adultos mayores.
Listado completo de hospitales y clínicas PAMI
1. Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata)
-
Edificio central: Juan B. Justo 1774
-
Consultorios externos: Fleming 98
-
Guardia permanente: Fleming 50
-
Turnos telefónicos: 0800-888-2100
-
Oncología y diagnósticos: (0223) 499-1290
2. Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)
-
Sede principal: La Rioja 951
-
Consultorios externos:
-
CPP: Estados Unidos 3205
-
CPPR: Emilio Mitre 688
-
-
Turnos: 0800-999-1100
-
Web: turnos-hospitales.pami.org.ar
3. Policlínico PAMI I y II (Rosario)
PAMI I:
-
Sede principal: Sarmiento 373
-
Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
-
Teléfonos: 0341-480-3520 / 480-3509
PAMI II:
-
Dirección: Olivé 1159
-
Turnos presenciales: de 7 a 13 h
-
Web: turnos-hospitales.pami.org.ar
4. Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)
-
Sede principal: Coronel Brandsen 2898
-
Guardia y consultorios: Cnel. José Segundo Roca 1400
-
Turnos: 11-2120-9600 (int. 111) o presencial
5. Hospital PAMI (Hurlingham)
-
Dirección: General O'Brien 480
-
Turnos: 011 4088-5573
6. Clínica PAMI (Lanús)
-
Dirección: Flores de Estrada 5248
-
Teléfono: 011 4239-7400
Cómo gestionar turnos en los centros PAMI
Los afiliados pueden solicitar turnos de tres formas diferentes:
-
Por teléfono: llamando a los números 0800 correspondientes a cada hospital
-
De manera presencial: acercándose directamente a la sede elegida
-
A través de internet: utilizando la plataforma turnos-hospitales.pami.org.ar
MÁS INFO
Para casos de urgencia, los afiliados pueden acudir directamente a las guardias disponibles las 24 horas en los principales hospitales.
Beneficios de atenderse en los centros propios de PAMI
Los hospitales y clínicas propias de PAMI ofrecen importantes ventajas:
-
Atención médica completamente gratuita, sin copagos ni gastos adicionales
-
Equipamiento médico de última generación
-
Profesionales especializados en las necesidades de los adultos mayores
-
Trámites simplificados y menor burocracia
-
Tiempos de espera reducidos en comparación con otros sistemas de salud
¿Se necesita autorización previa para atenderse?
No es necesario. Los afiliados pueden acceder directamente presentando su DNI y credencial de PAMI.
¿Qué hacer si no hay un centro PAMI cerca de mi domicilio?
Se puede consultar la cartilla digital en pami.org.ar para encontrar profesionales y establecimientos adheridos en la zona.