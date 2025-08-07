Este beneficio busca facilitar el acceso a los pañales y evitar largas filas.

Desde este año, el PAMI implementó un nuevo sistema de entrega a domicilio que te permite recibir tus pañales mensuales sin tener que moverte de tu casa y sin trámites engorrosos. En esta guía completa te explicamos absolutamente todo sobre este beneficio.

El nuevo sistema de entrega: comodidad y seguridad

El PAMI revolucionó la distribución de pañales para adultos con una modalidad puerta a puerta que ya ha entregado más de 25 millones de unidades en todo el país. Este cambio busca:

Eliminar las colas en farmacias y centros de distribución

Garantizar la trazabilidad de cada entrega

Reducir los errores en la distribución

Proteger a los adultos mayores de tener que salir a retirarlos

La empresa encargada de las entregas es Urbano Express, cuyos repartidores están debidamente identificados con credencial y uniforme. Un detalle importante: nunca te pedirán datos personales, así que desconfiá si alguien te solicita información confidencial.

¿Cómo funciona exactamente la entrega domiciliaria?

El proceso es sumamente sencillo:

Cada mes, dentro de los 30 días corridos desde tu última entrega, vas a recibir un nuevo paquete con tus pañales. El repartidor llegará a tu domicilio registrado en el sistema PAMI. No es necesario que estés presente - cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el paquete por vos. La entrega es totalmente gratuita, sin costos adicionales para el afiliado.

Si por algún motivo no estás en casa cuando intentan entregarte los pañales, el procedimiento es el siguiente:

Dejarán un aviso de visita con instrucciones

Realizarán un segundo intento de entrega

Si tampoco hay nadie, te indicarán un punto de retiro cercano donde podrás pasar a buscarlos dentro de los 7 días siguientes

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El programa está disponible para todos los afiliados al PAMI en todo el país que tengan indicación médica para el uso de pañales. Hay dos situaciones posibles:

Si ya venís retirando pañales: El cambio al sistema domiciliario es automático. No tenés que hacer ningún trámite adicional hasta diciembre de 2025. Si es tu primera vez: Deberás: Pedirle a tu médico de cabecera que emita una Orden Médica Electrónica (OME)

Presentarte en tu agencia PAMI más cercana para completar la inscripción

Cantidad de pañales y renovación

La provisión estándar es de 90 unidades mensuales. Si por tu condición médica necesitás una cantidad mayor:

Tu médico debe especificarlo en la OME PAMI evaluará tu caso particular Te notificarán la resolución

Es fundamental saber que el trámite se renueva cada 6 meses. Sin embargo, gracias al cambio de sistema, si ya estabas recibiendo pañales, tu próxima renovación será recién en diciembre 2025.

Asegurarte de tener tus datos actualizados.

¿Qué hacer si tenés problemas con la entrega?

En caso de que:

No recibas tu pedido

Los productos lleguen en mal estado

Tengas cualquier inconveniente

Podés comunicarte inmediatamente al 138 (PAMI Escucha y Responde), disponible las 24 horas. El reemplazo o solución llegará en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Actualización de datos: un paso clave

Para que el sistema funcione correctamente, es fundamental que tus datos estén actualizados. Verificá especialmente:

Domicilio de entrega (donde realmente vivís)

Número de teléfono (para contactarte si hay novedades)

Correo electrónico (opcional pero recomendado)

Podés actualizar esta información:

Llamando al 138

Acercándote a tu agencia PAMI más cercana

A través de la página web oficial

Preguntas frecuentes resueltas

¿Puedo seguir retirando los pañales en la farmacia como antes?

No. A partir de junio 2025, todas las entregas son exclusivamente a domicilio. Este cambio busca proteger la salud de los afiliados y agilizar el proceso.

¿Qué pasa si me mudo?

Es fundamental que actualices tu domicilio en el sistema PAMI lo antes posible. Podés hacerlo llamando al 138 o yendo a tu agencia más cercana.

¿Cómo sé cuándo van a entregarme mis pañales?

El proveedor se va a contactar con vos a través de los canales que tengas registrados (teléfono o email) para coordinar la entrega.