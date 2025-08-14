Los cursos UPAMI son gratuitos y no requieren estudios previos.

Si sos afiliado del PAMI, tenés una oportunidad única para seguir aprendiendo y socializando. La obra social lanzó la inscripción para los cursos UPAMI del segundo trimestre, totalmente gratuitos y con cupos limitados. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para no quedarte afuera.

¿Qué son los cursos UPAMI y por qué son un beneficio clave?

UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados) es un programa que ofrece capacitaciones sin costo y sin necesidad de tener estudios previos. Está pensado para que los jubilados puedan explorar nuevas habilidades, mantenerse activos y conectarse con otras personas.

Los cursos abarcan desde arte y cultura hasta tecnología, idiomas, salud y actividades recreativas. Lo mejor es que podés anotarte en hasta cinco talleres al mismo tiempo, combinando distintas temáticas según tus intereses.

¿Hasta cuándo podés inscribirte? Fechas clave

Si querés participar, tenés tiempo de anotarte hasta el 31 de octubre de 2025. Las clases comienzan el 1 de septiembre y se extienden hasta el 30 de noviembre. Podés elegir entre modalidad presencial o virtual, dependiendo de tu preferencia.

Eso sí: los cupos son limitados, así que no conviene demorarse. Una vez que completes la inscripción, el docente a cargo te confirmará si quedaste seleccionado.

Podés anotarte en hasta cinco talleres diferentes a la vez.

Paso a paso: cómo anotarte en los cursos de PAMI

Inscribirte es muy sencillo. Solo tenés que seguir estos pasos:

Entrar a la web oficial: ingresá a pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami. Elegí tu curso o sede preferida: hay más de mil opciones en más de 50 universidades de todo el país. Completá el formulario: cargá tus datos personales y confirmá la inscripción. Esperá la confirmación: el docente se comunicará para avisarte si tenés lugar.

No importa si no terminaste el secundario o si no tenés experiencia previa, todos pueden participar.

¿Qué podés esperar de estos cursos?

En el primer trimestre de 2025, más de 20.000 afiliados ya disfrutaron de esta propuesta educativa. Los cursos no solo son una gran manera de aprender, sino que también ayudan a:

Mejorar la memoria y la concentración .

Estimular la creatividad .

Fortalecer vínculos sociales .

Mantener un estilo de vida activo y saludable.

Las inscripciones cierran el 31 de octubre.

Además, PAMI también ofrece talleres sociopreventivos en más de 2.500 centros de jubilados, con actividades físicas, cognitivas y recreativas adaptadas a los adultos mayores.

No te quedes afuera: aprovechá este beneficio exclusivo

Si tenés PAMI, esta es una gran oportunidad para seguir creciendo, aprender cosas nuevas y conocer gente con intereses similares. Los cupos son limitados, así que no dejes pasar el tiempo. Recordá que si tenés alguna duda, podés consultar más información en la página oficial de PAMI o comunicarte con tu sede más cercana.