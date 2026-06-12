Un grupo de investigadores universitarios de Estados Unidos presentó BioCoach, una herramienta que utiliza inteligencia artificial y biomecánica para analizar y corregir los movimientos corporales durante la actividad física. Este sistema no solo detecta errores técnicos, sino que también ofrece indicaciones personalizadas al instante para mejorar la ejecución y reducir el riesgo de lesiones.

Desarrollado por científicos de la Universidad de Drexel y la Universidad Estatal de Michigan, BioCoach combina visión computarizada avanzada con modelos de análisis biomecánico. La herramienta observa en tiempo real cómo se mueven distintas partes del cuerpo, como hombros, rodillas, tobillos, muñecas, caderas y columna vertebral, para evaluar la calidad de cada ejercicio que realiza el usuario.

El sistema no se limita a emitir consejos generales, sino que puede señalar detalles específicos, por ejemplo, “aumentar la flexión del codo”, “corregir la posición de las rodillas durante una sentadilla” o “modificar la alineación de la espalda para evitar sobrecargas”. Para alcanzar este nivel, los investigadores entrenaron la IA con más de 2.000 videos de ejercicios y miles de anotaciones técnicas hechas por especialistas en la materia.

Según sus creadores, el propósito principal de BioCoach es ofrecer una experiencia similar a la de un entrenador personal, pero a través de un sistema automatizado que brinda devoluciones inmediatas durante la práctica. La prevención de lesiones aparece como uno de los beneficios más destacados, ya que muchas personas entrenan sin supervisión y terminan adoptando posturas que pueden causar daños musculares o articulares a largo plazo.

Los detalles del avance que parecía imposible para la IA

El debate sobre si esta tecnología puede reemplazar a los profesores de educación física surge inevitablemente. Sin embargo, los responsables del proyecto insisten en que BioCoach fue diseñado como un complemento y no como un sustituto de los entrenadores humanos. En ese sentido, subrayan que aspectos como la empatía, la motivación y la contención emocional siguen siendo irremplazables y dependen de la interacción humana.

La iniciativa refleja cómo la IA avanza hacia espacios donde la observación humana parecía insustituible.

En la actualidad, la inteligencia artificial ya se emplea en el deporte para analizar el rendimiento, prevenir lesiones y optimizar la recuperación física. Equipos profesionales de distintas disciplinas incorporan sistemas automatizados para obtener ventajas competitivas, mientras que la educación física y la formación de entrenadores comienzan a explorar estas herramientas para mejorar sus métodos.

BioCoach fue presentado oficialmente durante la Conferencia sobre Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones 2026, un evento destacado en el ámbito tecnológico. Aunque aún es un prototipo académico y falta tiempo para que llegue masivamente a gimnasios, escuelas o clubes, esta iniciativa refleja cómo la IA avanza hacia espacios donde la observación humana parecía insustituible.