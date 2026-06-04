Tim Berners-Lee, reconocido como el creador de la World Wide Web, volvió a expresar su preocupación sobre el rumbo que está tomando la inteligencia artificial (IA) en relación con el respeto a los valores fundacionales de Internet. Para el informático británico, el avance de la IA debe garantizar que los usuarios mantengan el control sobre sus propios datos, preservando así la autonomía individual y la privacidad.

En una entrevista durante el festival tecnológico SXSW en Londres, Berners-Lee advirtió que "sin datos, ellos (los modelos de IA) no pueden existir. Y ahora han tenido acceso sin restricciones a los datos de todos, y si no estamos atentos, vamos a llegar a una situación realmente grave". Su mensaje pone el foco en la necesidad de limitar el acceso indiscriminado a la información personal en un contexto donde la IA se nutre de enormes volúmenes de datos para entrenarse.

El creador de la web recordó que la centralidad de las personas fue el eje principal en la concepción de Internet y señaló que esa misma lógica debería aplicarse al desarrollo y regulación de las tecnologías basadas en IA: "Es importante que la gente use esta tecnología para asegurarse de que sus clientes, sus ciudadanos, tengan control sobre sus propios datos", afirmó.

Berners-Lee explicó que los modelos de inteligencia artificial funcionan como una capa adicional dentro de Internet, aprovechando la gran cantidad de información disponible para potenciar sus capacidades. Sin embargo, también alertó sobre la falta de organismos que coordinen y regulen esta nueva tecnología, a diferencia de lo que ocurre con la web, que cuenta con el World Wide Web Consortium (W3C), fundado por él mismo para establecer estándares técnicos.

La propuesta de Berners-Lee frente a la IA

En este contexto, Berners-Lee cofundó en 2018 la empresa Inrupt, cuyo objetivo es devolver a los usuarios el control sobre sus datos a través de billeteras digitales seguras. Esta iniciativa busca evitar que la información personal quede completamente en manos de plataformas y proveedores tecnológicos, un problema cada vez más urgente ante la expansión de la IA.

Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.

John Bruce, cofundador de Inrupt, reforzó esta preocupación al destacar la dependencia que tiene la inteligencia artificial respecto a los datos. Para enfrentar este desafío, la empresa trabaja en el desarrollo de "Charlie", un asistente de IA diseñado para actuar como intermediario entre los usuarios y herramientas como ChatGPT o Claude.

Charlie tiene la función de analizar cada consulta antes de enviarla a un modelo de inteligencia artificial, evaluando qué información es estrictamente necesaria compartir. Berners-Lee explicó que "cuando haces una pregunta (...) analiza cuál es la pregunta (...) y decide qué información enviar" para proteger la privacidad sin sacrificar la calidad de la respuesta. Si detecta datos sensibles o identificatorios, el sistema los modifica o anonimiza.

La historia de la web comenzó en 1989 cuando Berners-Lee, junto al ingeniero belga Robert Cailliau, desarrolló una tecnología revolucionaria basada en el lenguaje HTML y el protocolo HTTP para facilitar el intercambio de información entre servidores y usuarios. Una decisión clave fue no patentar el sistema, lo que permitió que la web se expandiera rápidamente y se convirtiera en una plataforma abierta y accesible a nivel global.