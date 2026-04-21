Fin de mes en Buenos Aires: tres planes que salvan el bolsillo y el finde.

Con el cierre del mes golpeando el bolsillo, la agenda cultural porteña sigue ofreciendo opciones accesibles, y muchas gratis, para salir igual. Entre ferias, festivales y eventos al aire libre, hay propuestas concretas para armar un fin de semana “anti-fin de mes” sin resignar plan.

Tres planes para sobrevivir al fin de mes en CABA

1. Cafecito BA: café, feria y plan al aire libre (gratis)

Una de las apuestas más fuertes del finde es Cafecito BA, un evento que reúne cafeterías, pastelería y actividades culturales en un mismo lugar. Hay música en vivo, cine al aire libre y propuestas para toda la familia en un formato ideal para pasar varias horas sin gastar de más.

La actividad se realizará en la Plaza de las Naciones Unidas (Recoleta) este sábado y domingo, de 10 a 20 hs. El evento forma parte de una tendencia creciente en la Ciudad, ferias gastronómicas gratuitas que combinan consumo accesible con experiencias culturales abiertas.

Cafecito BA es una experiencia única para los amantes del café.

2. BAFICI: cine independiente para maratonear

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Con más de 300 películas en cartel, es una oportunidad única para ver cine alternativo a precios accesibles (y algunas funciones gratuitas).

El BAFICI se da en distintas salas de la Ciudad, además de las proyecciones, el festival suele incluir charlas y actividades especiales, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica.

Desde el 15 al 26 de abril de 2026 se encuentra el BAFICI en diversas salas de la Ciudad.

3. Plan verde + música: tarde al aire libre sin gastar

Para quienes buscan el combo más económico posible, los espacios abiertos siguen siendo clave, parques, reservas y paseos costeros permiten armar desde un picnic hasta una tarde de mates con actividades culturales cercanas. Una opción concreta es sumar eventos gratuitos como shows o encuentros musicales que suelen aparecer en plazas o espacios públicos durante el fin de semana, parte de una agenda que mezcla bienestar, cultura y aire libre.

El Centro Cultural Recoleta es una de las alternativas gratuitas para pasar tiempo al aire libre y conectar con el arte en sus diversas expresiones.

Lejos de la idea de que salir implica gastar, la Ciudad mantiene una agenda activa incluso a fin de mes con ferias gratuitas, festivales internacionales y propuestas al aire libre permiten armar planes variados sin romper el presupuesto. La clave está en combinar opciones y aprovechar lo que ya está disponible en el espacio público.