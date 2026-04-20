Capitanich cruzó a Zdero por frenar las obras de agua potable: "Nunca se tradujeron en avances reales"

En medio de la crisis hídrica en la provincia de Chaco, el exgobernador y senador del bloque Justicialista, Jorge Capitanich, cargó contra el actual mandatario Leandro Zdero, por la falsas promesas y la paralización del Segundo Acueducto, decisión que dejó a las familias "esperando lo que ya estaba encaminado".

Capitanich recordó cuando su gestión inauguró en 2021 el servicio de red de agua potable en la localidad de Charata y cuestionó que Zdero, en ese entonces diputado provincial, por ridiculizar el acto de apertura de una canilla domiciliaria al presentarlo como "algo absurdo y risible".

De esta manera, defendió la obra al señalar que forma parte de "una planificación integral" y de "un proceso sostenido de inversión para garantizar el acceso al agua potable en el sudoeste chaqueño". A través de sus redes sociales, Capitanich afirmó que la obra hídrica de 512 km de extensión "es la mas grande de Sudámerica".

Las obras comenzaron desde el ramal central y avanzaron hacia las derivaciones, incluyendo cisternas y red de distribución. En abril de 2023, los avances eran concretos y verificables, mientras que en septiembre se hicieron las primeras pruebas, y se dio inicio al servicio continuo en esa localidad. Faltaron sectores por conectar y redes por completar, pero el primer paso estaba concluido.

Mientras que la gestión de Capitanich avanzó con el desarrollo de la obra pública, la administración de Zdero lleva adelante una política de anuncios escandalosos con "grandes títulos que nunca se tradujeron en avances reales". "Hoy pretenden mostrar como gran logro una conexión domiciliaria, una canilla y una manguera que, sin dudas, es necesaria para las familias. Pero llega dos años tarde y está muy lejos de la magnitud de la obra que dejamos en marcha", apuntó el senador.

Nuevo golpe para el bolsillo de los chaqueños: confirman un aumento del 130% en las tarifas de agua durante 2026

La empresa estatal Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) confirmó que durante 2026 se aplicará un aumento escalonado en la tarifa del servicio de agua potable en la provincia. El presidente de la compañía, Nicolás Diez, detalló que el incremento acumulado rondará el 130% hacia fin de año.

Las autoridades de la compañía señalaron que la actualización responde al aumento de los costos operativos que enfrenta la empresa. Entre los factores que más influyen se encuentran la energía eléctrica, los insumos para potabilización y el mantenimiento de equipos.

Según explicaron desde SAMEEP, el aumento, autorizado por el gobierno de Zdero, se aplicará de manera escalonada en distintas etapas. El objetivo es "evitar un impacto inmediato en la factura y permitir una recomposición progresiva de los ingresos del sistema".

De acuerdo a lo detallado por el medio Diario Norte, el esquema comenzará a aplicarse en mayo, cuando las boletas registrarán un aumento del 80%. Posteriormente, se aplicarán tres ajustes bimestrales del 17,93% cada uno: en julio, septiembre y noviembre.

En términos concretos para los usuarios, la actualización impactará sobre la tarifa básica de referencia, que hoy ronda los 5.700 pesos mensuales para un consumo de hasta 15 metros cúbicos de agua por mes —equivalentes a unos 15 mil litros—. Con el nuevo esquema, hacia fin de año esa misma factura pasaría a ubicarse en torno a los 13.100 pesos.