Fuego cruzado por las PASO: el PJ defendió las elecciones primarias y apuntó contra Zdero por la crisis

El debate por la posible suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Corrientes toma temperatura. El intendente de Juan José Castelli y presidente del Partido Justicialista (PJ) en esa localidad, Pío Sander, cargó contra las intenciones del gobernador Leandro Zdero y aseguró que dichos comicios "permiten elevar la calidad de la representación".

El proyecto del bloque Chaco Puede, que lidera el mandatario radical, establece que la medida tenga carácter excepcional y acotado a un año, con el objetivo de aplicar únicamente a los comicios que se convoquen durante ese período. En ese marco, se propone suspender la aplicación de la normativa que regula las PASO en la provincia, vigente desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

Luego de que se conociera la normativa, Sander firmó un documento en representación del PJ donde fija una postura contundente: desde el peronismo expresaron que las PASO promueven "la discusión de propuestas, la construcción de equipos y la validación democrática de quienes aspiren a conducir". Mientras los trabajadores sufren las medidas de Zdero, aseguraron que "el liderazgo político que la provincia debe surgir de este proceso competitivo, basado en la legitimidad que otorga la voluntad popular".

El posicionamiento, elevado al Congreso partidario, combina un diagnóstico crítico de la realidad provincial con una estrategia política de cara al futuro electoral. El texto describe una provincia atravesada por una fuerte crisis social y económica, marcada por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y la caída del consumo.

Según el planteo firmado por Pío Sander, este escenario responde a un modelo de ajuste del gobierno de Javier Milei que impacta de lleno en las economías regionales y profundiza la desigualdad. En esa línea, cuestionaron la réplica de las medidas libertarias por parte de Zdero y detallaron los principales cuestionamientos al Ejecutivo provincial:

Aumento de tarifas

Crecimiento del endeudamiento

Deterioro de servicios esenciales

Paralización de la obra pública

Pérdida de ingresos en trabajadores

Además, advierten sobre una creciente pérdida de confianza social producto de la distancia entre las promesas de campaña y los resultados actuales.

Milei impulsa una reforma electoral para complicar al PJ: quiere eliminar las PASO

Zdero, fiel aliado del presidente Javier Milei, se adelantó a las aspiraciones del libertario. La reforma electoral nacional sería una de las primeras leyes que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso. Uno de los que confirmó esta información públicamente fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la apertura de sesiones ordinarias, Milei prometió: "Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos, para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Éste es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado".

Este será otro de los puntos clave de la reforma política que más le importa al Gobierno: el financiamiento de los partidos. El proyecto que tiene entre sus manos el oficialismo fue realizado en gran parte por Santiago Caputo. Por otro lado, el Gobierno quiere introducir la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias. Si bien cada provincia para sus elecciones propias puede imponer su modelo, el mileísmo quiere llevar esta forma de votar en cada territorio.