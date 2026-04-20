Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 20 al domingo 26 de abril 2026

Con el catálogo en constante renovación, Netflix se consolida como una opción ideal para acompañar la semana con historias breves o atrapantes. Desde thrillers intensos hasta dramas emotivos y series cargadas de tensión, estas son diez recomendaciones (cinco películas y cinco series) para organizar tu agenda de streaming de la semana, con títulos variados y actuales.
Películas en Netflix para ver en la semana
-
Bestia: este thriller protagonizado por Idris Elba, de supervivencia, sigue a un padre que viaja con sus hijas a una reserva en Sudáfrica, donde un león agresivo transforma el viaje en una pesadilla. La película apuesta por la tensión constante y un relato íntimo sobre la protección familiar.
-
Jumanji: En la selva: cuatro adolescentes quedan atrapados dentro de un videojuego y deben atravesar una jungla peligrosa en cuerpos que no les pertenecen. Con humor y aventura, es una opción ideal para cortar la rutina.
-
Comer, rezar, ladrar: la historia gira en torno a un entrenador de perros que vive en las montañas y atraviesa un proceso de cambio personal mientras entrena animales. La película mezcla introspección con momentos emotivos y un vínculo especial entre humanos y mascotas.
-
Sobran las palabras: esta versión italiana del film ganador del Oscar narra la vida de una joven oyente en una familia de personas sordas. Entre la música y las responsabilidades familiares, el relato construye una historia sensible sobre identidad y vocación.
-
El último gigante: el reencuentro entre un padre muy poco presente en su vida familiar y un hijo que se dedica a ser guía turístico en las cataratas del Iguazú, en Argentina. Con tono dramático, explora la caída y posible redención de un personaje marcado por su pasado.
Series en Netflix para maratonear
-
Errores épicos: esta producción combina humor con situaciones criminales absurdas, siguiendo a personajes que cometen fallas insólitas en delitos mal planificados. Ideal para quienes buscan un tono liviano dentro del género policial.
-
The Cleaning Lady: la trama sigue a una médica inmigrante que, para salvar a su hijo, se ve obligada a trabajar para una organización criminal. Un drama intenso que mezcla tensión, moralidad y supervivencia.
-
Bandi: enfocada en el mundo del narcotráfico, la serie retrata las dinámicas del crimen organizado en Martinica, con una mirada cruda y realista, en línea con la tendencia global de este tipo de relatos.
-
Los pecados de Kujo: esta ficción japonesa gira en torno a secretos familiares, culpa y crimen, con una narrativa cargada de misterio. La historia se desarrolla a partir de un hecho que expone el lado más oscuro de sus protagonistas.
-
Clanes: centrada en el narcotráfico y los vínculos familiares, la serie sigue a distintos grupos enfrentados en un entramado de poder, traiciones y violencia. Un thriller español que mantiene el suspenso capítulo a capítulo.