Suspenso y supervivencia: la película que tiene a todos atrapados en Netflix

Embestida es un filme de suspenso ideal para una tarde en casa.

Netflix tiene entre sus productos más vistos una película de suspenso que atrapó a miles de usuarios, su nombre es Embestida (Thrash). Bajo la dirección y autoría de Tommy Wirkola, el largometraje de supervivencia se presenta como uno de los títulos más convocantes del género en 2026.

El proyecto, protagonizado por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou, inició su fase de rodaje en Melbourne durante julio de 2024. A pesar de haber sido concebida originalmente para las salas de cine por Sony Pictures, la cinta finalmente fue adquirida por Netflix para su distribución global en streaming.

Durante su desarrollo, la obra atravesó diversas modificaciones en su denominación oficial, antes de la decisión final se habían barajado títulos como Beneath the Storm y Shiver. La producción, que contó con el respaldo de Adam McKay y Kevin Messick a través de Hyperobject Industries, centra su narrativa en el huracán de categoría 5 por un pueblo costero, cuyas inundaciones traen consigo la amenaza adicional de tiburones en zonas urbanas.

La trama se localiza en Annieville, una pequeña ciudad de la costa este estadounidense que aguarda el impacto del huracán Henry. En este escenario de crisis, la historia entrelaza las dificultades de diversos personajes atrapados por el desastre: Dakota, quien se ve imposibilitada de evacuar la casa de su madre debido a su agorafobia; Lisa, una mujer en el último tramo de su embarazo sin vía de salida; y un grupo de hermanos que debe buscar refugio junto a sus padres adoptivos en una vivienda que no ofrece las condiciones de seguridad necesarias.

Embestida.

Reparto de Embestida