Suspenso y supervivencia: la película que tiene a todos atrapados en Netflix

Netflix tiene entre sus productos más vistos una película de suspenso que atrapó a miles de usuarios, su nombre es Embestida (Thrash). Bajo la dirección y autoría de Tommy Wirkola, el largometraje de supervivencia se presenta como uno de los títulos más convocantes del género en 2026.
El proyecto, protagonizado por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou, inició su fase de rodaje en Melbourne durante julio de 2024. A pesar de haber sido concebida originalmente para las salas de cine por Sony Pictures, la cinta finalmente fue adquirida por Netflix para su distribución global en streaming.
Durante su desarrollo, la obra atravesó diversas modificaciones en su denominación oficial, antes de la decisión final se habían barajado títulos como Beneath the Storm y Shiver. La producción, que contó con el respaldo de Adam McKay y Kevin Messick a través de Hyperobject Industries, centra su narrativa en el huracán de categoría 5 por un pueblo costero, cuyas inundaciones traen consigo la amenaza adicional de tiburones en zonas urbanas.
La trama se localiza en Annieville, una pequeña ciudad de la costa este estadounidense que aguarda el impacto del huracán Henry. En este escenario de crisis, la historia entrelaza las dificultades de diversos personajes atrapados por el desastre: Dakota, quien se ve imposibilitada de evacuar la casa de su madre debido a su agorafobia; Lisa, una mujer en el último tramo de su embarazo sin vía de salida; y un grupo de hermanos que debe buscar refugio junto a sus padres adoptivos en una vivienda que no ofrece las condiciones de seguridad necesarias.
Reparto de Embestida
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Phoebe Dynevor encarna a Lisa, quien debe enfrentar las inundaciones en Annieville mientras atraviesa el tramo final de su embarazo.
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Whitney Peak es Dakota, pariente de Dale, cuya lucha contra la agorafobia le impide escapar del inmueble familiar.
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Djimon Hounsou asume el rol del Dr. Dale Edwards, un experto en biología y comportamiento de fauna marina.
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Matthew Nable personifica a Billy Olsen, responsable del grupo de hermanos que busca refugio durante la tormenta.
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Andrew Lees da vida a Joe Sprinkle, un cronista televisivo encargado de la cobertura del desastre natural.
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Alyla Browne interpreta a Dee, una de las integrantes del núcleo de hermanos bajo tutela estatal.
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Stacy Clausen es Ron, quien ocupa el rol del hermano mayor dentro de la dinámica con Dee y Will.
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Dante Ubaldi actúa como Will, el miembro de menor edad del trío de hermanos.
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Sami Afuni encarna a Doug, el técnico encargado de capturar las imágenes para el reporte de Joe.
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Tyler Coppin cumple el papel de Trent.
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Adam Dunn figura como Greg Wilson, la autoridad máxima a cargo de las operaciones en el puerto.
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Chai Romruen en el rol de Brian.
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Annabel Mullion interpreta a Claire Fields.
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Bert La Bonté representa a Jimmy.
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Sian Luxford como Diane Rialto.
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Amy Mathews es Rachel Olsen, compañera de Billy y figura materna del hogar.
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Josh McConville en el papel de Bob.