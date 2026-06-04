Leclerc se muestra cauto en Mónaco ante la amenaza de Mercedes pese a avances de Ferrari

Gran Premio de Mónaco

​El piloto de Ferrari Charles Leclerc insistió el jueves en que Mercedes seguirá siendo el equipo a batir en el Gran Premio de Mónaco de este ‌fin de semana, a pesar de ‌que él es el favorito para poner fin al dominio de la marca en las calles de su infancia.

"Creo que estamos en una mejor posición. Quiero decir que, si hay un circuito en el que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco", dijo el monegasco a los medios.

"Pero sigo creyendo que Mercedes ha tenido una ventaja significativa desde principios de año, así que creo que serán muy fuertes. Creo que McLaren será muy fuerte, ​y Red Bull también. ⁠Pero tenemos un paquete competitivo en cuanto a chasis y aerodinámica, así que creo ‌que eso podría ayudarnos", agregó. "Pero Mercedes, creo, sigue siendo el equipo ⁠a batir".

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El prodigio italiano Kimi Antonelli ha terminado primero ⁠en las últimas cuatro carreras y cuenta con una ventaja de 43 puntos sobre su compañero en Mercedes, George Russell, quien ganó la primera carrera de la temporada en ⁠Melbourne. Sin embargo, es probable que el desafío único de Mónaco y sus ​curvas relativamente más lentas igualen bastante el terreno de juego.

El ‌compañero de equipo de Leclerc, Lewis Hamilton, ‌también es uno de los grandes favoritos para ganar su primera carrera desde que ⁠se unió a Ferrari en la temporada 2025, pero también advirtió que no hay que descartar a Mercedes.

"En circuitos con rectas largas, como Montreal, hemos sufrido mucho en términos de rendimiento", declaró a la prensa el heptacampeón mundial y tres veces ganador en ​Mónaco. "Aquí, eso debería ‌ser menos problemático, y no creo que la potencia del motor sea un factor tan determinante. Nuestro auto va bien en las curvas lentas, creo que podemos ser competitivos".

"No estoy convencido de que vayamos a ser el auto más rápido de la parrilla. Mercedes, por ejemplo, parece competitivo en todas ⁠las condiciones y en todo tipo de circuitos. Pero creo que estaremos en la lucha", señaló.

Leclerc, que pilota para Ferrari desde 2019, tiene una conexión especial con el sinuoso e implacable trazado de Montecarlo, ya que creció allí y vio cómo grandes figuras como Michael Schumacher, se alzaban con la victoria en esta emblemática carrera. El piloto de 28 años ha salido tres veces desde la pole en los últimos cinco años, ganó en 2024 y fue segundo ‌el año pasado.

En la actualidad marcha tercero en la clasificación de pilotos, a 56 puntos de Antonelli, pero comenzará su búsqueda de su segundo triunfo en Mónaco tras haber anunciado el miércoles una ampliación a largo plazo de su contrato con Ferrari, a pesar de haber tenido ofertas de otros equipos.

"Hubo (ofertas), sí", comentó. "No, no voy a decir quiénes. Pero ellos pueden ‌decirlo si quieren; para mí, Ferrari siempre fue la elección. Me encanta este equipo y creo que eso se ve bastante claro desde fuera. Obviamente, hasta ahora (esta temporada) no ha ido tan ‌bien como queríamos, ⁠porque nuestro objetivo es el campeonato del mundo".

"Pero se han introducido muchas innovaciones en el auto y sabemos lo que nos falta, sobre todo ​en lo que respecta al motor", indicó. "Pero creo en el proyecto y creo que con (el director del equipo) Fred Vasseur, con quien tengo una muy buena relación, tenemos a la persona adecuada para devolver a Ferrari a lo más alto".

(Editado en español por Carlos Serrano)