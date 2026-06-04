Neymar se baja del amistoso ante Egipto y enciende las alarmas en Brasil a días del Mundial

El delantero brasileño Neymar Jr. llega para la Copa Mundial al Aeropuerto Internacional Newark Liberty

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este jueves que Neymar no viajará con la delegación a Cleveland, donde Brasil disputará este sábado un partido amistoso ante Egipto. El astro continuará en Nueva Jersey bajo un estricto tratamiento de fisioterapia para intentar recuperarse de una lesión de grado 2 en su pantorrilla.

A pesar del contratiempo, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti mantiene la esperanza de contar con el delantero para el debut mundialista frente a Marruecos, pautado para el próximo 13 de junio. Brasil integrará el Grupo C de la cita máxima en Norteamérica, zona que comparte también con Escocia y Haití.

Casemiro y el perfil bajo: "No somos los grandes favoritos"

Por su parte, el experimentado mediocampista Casemiro analizó el presente del equipo y aseguró que llegar con menor presión mediática que otras potencias podría jugar a favor del plantel cuando la pelota empiece a rodar la semana que viene.

En las principales casas de apuestas para el torneo —que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio—, el pentacampeón aparece relegado detrás de España (campeona de Europa), Francia e Inglaterra. "Quizá esta vez estemos un paso por detrás de otros favoritos, pero estamos alerta y eso siempre es bueno. Contamos con una plantilla sólida, con una mezcla de experiencia y talento joven. Queremos hacer un gran Mundial", remarcó el volante de 34 años.

El jugador reconoció abiertamente que Brasil atravesó un proceso de preparación sumamente complejo e inestable antes de desembarcar en suelo estadounidense. Entre ellos se ubica la inestabilidad en la CBF, que sufrió una fuerte agitación institucional sumado a la designación de un nuevo presidente el año pasado. Y también el poco rodaje del equipo bajo el mando de Carlo Ancelotti. "Solo tuvimos un año para trabajar con el entrenador, pero en la realidad de los hechos solo convivimos y entrenamos juntos durante 40 días", admitió Casemiro, confiando de todos modos en que la jerarquía individual del plantel compense la falta de tiempo de trabajo.

Con información de Reuters