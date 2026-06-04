"Los pilotos de MotoGP están locos", dice líder del campeonato de la F1 Antonelli

Kimi Antonelli de Mercedes en el garaje antes del Gran Premio de Mónaco

Por Martyn ​Herman

MÓNACO, 4 jun (Reuters) - Conducir un monoplaza de F1 por ‌el circuito urbano ‌de Mónaco a más de 300 km/h y a solo unos centímetros de chocar contra una barrera metálica requiere tener los nervios de acero, ​pero el líder ⁠del campeonato, Kimi Antonelli, ‌dijo que prefiere correr ⁠ese riesgo antes ⁠que subirse a una moto.

El italiano de 19 años vio a su ⁠compatriota Marco Bezzecchi ganar ​la carrera de MotoGP ‌en Mugello el ‌fin de semana, y afirmó ⁠que nunca cambiaría las cuatro ruedas por las dos.

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"Creo que quien compite en MotoGP ​está ‌loco", declaró el jueves a periodistas el piloto de Mercedes, que buscará su quinta victoria consecutiva el domingo. "No ⁠me imagino yendo a 370 km/h sobre dos ruedas. Prefiero quedarme con las cuatro. Es más estable, más seguro. Siento un gran respeto por estos muchachos".

"Lo que ‌hacen (los pilotos) es increíble. Si se caen, ruedan por el suelo (...) No saben lo que va a pasar, y lo que ‌realmente me deja alucinado es que, si se caen, vuelven corriendo ‌al garaje, ⁠toman la segunda moto y van aún más ​rápido (...) Para mí, eso es una locura", agregó.

Con información de Reuters