La Negra Vernaci apuntó contra Jony Viale tras escuchar el análisis del periodista

Tras el estremecedor femicidio de Agostina Vega, la jóven de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad argentina de Córdoba y fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, Jonatan Viale realizó un deplorable análisis sobre la presunta responsabilidad de las feministas en estos hechos. En este sentido, María Elizabeth Vernaci (más conocida como La Negra Vernaci), criticó duramente los dichos del periodista.

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, el periodista Jony Viale declaró: “Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, ‘ni una menos, vivas nos queremos, el estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos’. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado”.

En este contexto, La Negra Vernaci manifestó en una transmisión del streaming Olga: Sí te preocupan más las feministas, plantéate qué te pasa a vos. Sí te resulta más molesto mujeres reunidas pidiendo no nos maten a decir ‘che, hay tipos que matan a las minas, hay tipos que abusan de nenas’ y no te planteas que hay asesinos al lado tuyo, dando vueltas, bueno, tenes un problema”.

En Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Durante los últimos 11 años se registraron 3.424 víctimas por violencia de género en Argentina. En ese sentido, se confirmó que ocurre un femicidio cada 30 horas según el relevamiento realizado por el Observatorio "Adriana Marisel Zambrano" de la asociación civil La Casa del Encuentro.

De acuerdo con el estudio que se conoció tras la conmoción por el brutal crimen de Agostina Vega, desde que se produjo la primera movilización Ni Una Menos en 2015, hasta el 27 de mayo de 2026 hubo 3.073 femicidios de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados a varones adultos y niños.