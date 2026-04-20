Hagi vuelve a entrenar a Rumanía 25 años después de su primera etapa

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador del Steaua, Hagi, asiste a una sesión de entrenamiento en Praga.

La ​Federación Rumana de Fútbol (FRF) anunció el lunes el nombramiento como seleccionador nacional ‌del exjugador Gheorghe ‌Hagi, con lo que el técnico, de 61 años, regresa al banquillo donde comenzó su carrera como entrenador hace 25 años.

Considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su época dorada de los ​años 80 ⁠y 90, Hagi sustituye a Mircea Lucescu, ‌quien dejó el cargo a ⁠principios de este mes ⁠tras la derrota de Rumanía ante Turquía en la repesca del Mundial.

Lucescu, de 80 años, ⁠falleció cinco días después de dimitir.

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La ​FRF afirmó que Hagi firmó ‌un contrato para los ‌dos próximos ciclos de clasificación, la ⁠Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Rumanía disputará partidos amistosos contra Georgia y Gales en junio antes de comenzar su campaña ​en ‌la Liga de Naciones B en septiembre.

Hagi, un centrocampista ofensivo apodado el "Maradona de los Cárpatos", disputó 124 partidos con Rumanía, participando en tres Mundiales ⁠y tres Eurocopas. Junto a Adrian Mutu, es el máximo goleador de la historia de Rumanía con 35 goles.

Su carrera como jugador le llevó a equipos como el Steaua de Bucarest, el Real Madrid y el Fútbol ‌Club Barcelona, antes de retirarse en el Galatasaray a los 36 años, en 2001.

Hagi fue nombrado seleccionador de Rumanía al mes siguiente y se hizo cargo del equipo ‌durante cuatro partidos, incluida una eliminatoria de clasificación para el Mundial que su equipo perdió a ‌doble partido ⁠ante Eslovenia, lo que provocó su dimisión. Como entrenador, Hagi ha ​tenido dos etapas en el Galatasaray, con el que ganó la Copa de Turquía.

(Reportaje de Trevor Stynes; edición de Andrew Cawthorne)