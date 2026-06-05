Un fondo de Trump acapara el debate en el Senado de EEUU sobre la financiación del ICE

El senador estadounidense Bill Cassidy (republicano por Luisiana) camina, el día de las votaciones del Senado, por el Capitolio en Washington, D.C., EEUU

Por David Morgan y Richard ​Cowan

WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - El Senado de EEUU debatió hasta altas horas de la noche del jueves un proyecto de ley de control migratorio por valor ‌de 70.000 millones de dólares, mientras ‌los republicanos rechazaban más de una decena de enmiendas demócratas, entre ellas los intentos de eliminar un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a la "lucha contra la instrumentalización" que el presidente Donald Trump había solicitado.

Esos 70.000 millones de dólares ayudarían a financiar la controvertida represión de Trump contra la deportación de migrantes durante los próximos tres años y se sumarían a los cerca de 100.000 millones de dólares de fondos ​no gastados del Departamento de ⁠Seguridad Nacional destinados a la aplicación de la ley, aprobados el año pasado ‌por los republicanos, que controlan el Congreso.

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Si el Senado logra aprobar ⁠la nueva financiación, la Cámara de Representantes podría ⁠debatirla ya la próxima semana.

TRUMP AFIRMA QUE EL FONDO ES "MUY IMPORTANTE"

Los legisladores comenzaron a votar las enmiendas al proyecto de ley de inmigración en una sesión de votaciones en ⁠cadena el jueves por la mañana y se esperaba que concluyera con una votación ​sobre la medida subyacente el viernes.

Una primera maniobra del ‌líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para acabar ‌con lo que los demócratas denominan un "fondo discrecional" destinado a los aliados ⁠de Trump, provocó que la sesión se paralizara durante horas por motivos principalmente de procedimiento, después de que la senadora republicana Susan Collins votara a favor de la moción.

Más tarde se le unieron sus compañeros republicanos Jon Husted y Dan Sullivan.

"Es atroz ​y no desaparecerá ‌hasta que lo prohibamos de forma permanente por ley", dijo Schumer sobre el fondo de 1.776 millones de dólares en un discurso en el pleno del Senado.

Su medida fracasó en una votación de 50 a 49, pero puso de manifiesto la agitación política entre las bases republicanas del Senado. ⁠Algunos de ellos presentaron sus propias enmiendas para eliminar el fondo de forma permanente, cinco meses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Collins, Husted y Sullivan se enfrentan a reñidas campañas para su reelección en un momento en que la popularidad de Trump ha bajado, incluso entre los republicanos.

El fondo, que según los críticos permitiría a Trump utilizar el dinero de los contribuyentes para compensar a sus aliados políticos, ya ha ‌sido suspendido por la Casa Blanca y el Departamento de Justicia ante la feroz oposición de los republicanos del Senado.

Pero el miércoles, Trump se negó a decir si el fondo había sido realmente eliminado, y dijo a los periodistas: "Me encanta. Creo que es muy importante".

El senador republicano Thom Tillis, que se opuso a la moción de Schumer, dijo a los ‌periodistas que no apoyaría la aprobación del proyecto de ley de financiación sin una votación sobre una enmienda republicana para codificar el testimonio ante el Congreso del fiscal general en funciones, ‌Todd Blanche, en ⁠el que afirmaba que el Gobierno iba a abandonar el fondo.

Tillis argumentó que no hacerlo supondría una carga para los republicanos del Congreso ​que se presentan a la reelección en noviembre y que temen una reacción negativa de los votantes ante el fondo.

Con información de Reuters