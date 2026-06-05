Trump se corre del frente ucraniano y Putin esquiva a negociar con Zelenski

El presidente estadounidense Donald Trump celebró las comunicaciones directas que en los últimos días habrían mantenido Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, y pidió que se los "deje negociar" para poner fin "a una guerra que nunca debería haber ocurrido".

Sin embargo, mientras que el jefe de Estado ucraniano le sugirió a su par ruso reunirse personalmente para iniciar esas conversaciones, el líder de Moscú se negó rotundamente y afirmó que "no tiene sentido" en este momento. En contraparte, Putin aseguró que su país seguirá con la ofensiva militar en Ucrania "hasta alcanzar sus objetivos".

Tras el retorno del presidente Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos adoptó una postura parcialmente mediadora, con el magnate republicano comunicándose con Kiev y Moscú para endilgarse haberle puesto freno a la guerra instalada desde 2022.

Sin embargo sus intentos quedaron truncos más de una vez, pese a haberse reunido con el mismo Putin en Alaska hace casi un año. Desde entonces Trump se mantuvo a raya, buscando retomar en las últimas semanas su rol de negociante entre ambos bandos. Aunque hubo una serie de contactos indirectos impulsados por Washington, la última ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú fue recién a mediados de febrero de 2026 con mediación estadounidense.

En ese contexto, Zelenski decidió enviar una carta abierta a Putin para intentar reactivar el diálogo político al más alto nivel.

"Dejen que ellos negocien. Yo soy quien los llevó a esta posición y creo que eso va a funcionar", afirmó el mandatario ante periodistas a bordo del Air Force One cuando fue consultado sobre la iniciativa del mandatario ucraniano. El presidente estadounidense sostuvo además que cree cercano un acuerdo para terminar con una guerra que, según dijo, "nunca debió haber ocurrido".

La respuesta de Putin fue contundente. Durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, descartó reunirse con Zelenski y cuestionó tanto el contenido como la forma de la carta enviada por el líder ucraniano. "Por ahora, no le veo sentido", sostuvo el jefe del Kremlin, quien calificó de "grosero" el estilo elegido por su contraparte.

El contenido de la carta de Zelenski y los objetivos fijados por Moscú

Según Putin, una reunión presidencial no serviría para alcanzar resultados concretos mientras no exista un acuerdo previamente elaborado por los negociadores. A su juicio, la propuesta de Kiev apunta únicamente a frenar el avance militar ruso. "Nosotros no necesitamos un acuerdo de medio año o de tres meses, sino uno a largo plazo", remarcó.

El mandatario ruso también ratificó que la conquista total del Donbás sigue siendo un objetivo innegociable. Incluso aseguró que Rusia ya controla completamente la región de Lugansk y que las fuerzas ucranianas mantienen menos del 15% del territorio de Donetsk. "Avanzamos tranquilamente, pero con seguridad hacia el cumplimiento de estos objetivos", afirmó.

La carta de Zelenski proponía una reunión en un país neutral como Suiza, Turquía o alguna nación árabe, con participación de Estados Unidos y países europeos. Además, planteaba como primer paso un alto el fuego y un intercambio de prisioneros, incluyendo civiles y niños trasladados por Rusia durante la guerra.

Tras conocer el rechazo ruso, Zelenski acusó a Putin de volver a "elegir la guerra". A través de sus redes sociales calificó la reacción del líder ruso como una "respuesta débil" y sostuvo que el Kremlin no tiene intención real de poner fin al conflicto. Mientras tanto, la Unión Europea, Francia y Alemania respaldaron la propuesta ucraniana, aunque las posiciones entre Moscú y Kiev continúan mostrando una distancia que, por ahora, parece insalvable.