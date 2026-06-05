Donald Trump se mostró optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania pese al rechazo de Vladimir Putin a negociar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar el final del conflicto armado en Ucrania. Sus declaraciones ocurrieron a pesar de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, rechazó de forma tajante la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para sentarse a negociar un acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones.

A bordo del avión presidencial Air Force One, el magnate norteamericano dialogó con la prensa y delegó la responsabilidad del cierre de las conversaciones en los líderes europeos al señalar que es momento de que ellos se hagan cargo del asunto. Trump enfatizó que fue su administración la que los llevó hasta esta instancia de diálogo y reiteró su postura histórica de que esta guerra nunca debería haber estallado, asegurando que el conflicto no habría comenzado si él hubiese estado al frente de la Casa Blanca en febrero de 2022.

La muestra de optimismo de Trump se dio inmediatamente después de que Zelenski instara a Putin, mediante una carta abierta, a mantener una reunión cara a cara en un tercer país neutral para acordar los términos de la paz. Sin embargo, el presidente ruso afirmó públicamente este viernes que no le ve ningún sentido a esa posibilidad. Según la perspectiva de Putin, el único objetivo real de la parte ucraniana para celebrar una eventual cumbre bilateral es congelar las acciones militares y detener el avance de las tropas rusas en el terreno de cara a un posible alto el fuego temporal durante las negociaciones.

Zelenski acusó a Moscú de "volver a optar por la guerra"

Por su parte, el presidente ucraniano cuestionó con dureza la postura de su par ruso tras la negativa a la reunión presencial. En su discurso vespertino diario, Zelenski consideró que la negativa del Kremlin representa una respuesta débil y lamentó que las autoridades de Moscú vuelvan a "optar por la guerra". El mandatario de Kiev afirmó que esta postura demuestra que Rusia simplemente no quiere poner fin a las hostilidades y advirtió que mucha gente en todo el mundo se sintió profundamente decepcionada por la contestación de Putin.

"Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra; todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta", declaró Zelenski y denunció que Putin "no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa".

El rechazo de Putin a la carta de Kiev fue expresado formalmente durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En ese escenario, además de mandar ánimos a las tropas del frente pidiéndoles que sigan trabajando, el presidente ruso ironizó sobre las formas diplomáticas de Zelenski. Putin recordó de manera provocativa un cruce anterior en el que el propio Donald Trump tuvo que disciplinar al ucraniano en una cumbre donde se lo acusaba de promover una Tercera Guerra Mundial. El mandatario ruso concluyó con una burla hacia la estética de Zelenski, señalando ante el auditorio que ver constantemente la película Rambo puede ser apropiado para algunos lugares, pero definitivamente no para los ámbitos de la alta diplomacia internacional.

Con información de EuropaPress.