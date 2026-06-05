El repudiable comentario de Eduardo Feinmann tras la muerte del Indio Solari: "La misa ricotera representó algo violento".

La muerte del Indio Solari devastó al pueblo argentino tras conocer la triste noticia de este viernes 5 de junio. Sin embargo, durante su programa en A24, Eduardo Feinmann se encargó de hablar mal de la música del ídolo popular del rock y de los fieles fanáticos que siempre acompañaron al músico.

"Las letras a mí no me identifican, las letras son complicadas, a favor de la delincuencia", sostuvo el periodista. En tanto, y mientras el conductor oficialista expresó: "Nunca fui ricotero, nunca lo seguí, aunque reconozco que era un gran artista y muchos de sus temas son realmente icónicos. Algunos de los temas me gustan escucharlos, las melodías... siempre, para mí, la misa ricotera representó algo violento. Nunca me representó a mí..., a mí personalmente".

Eduardo Feinmann habló en contra de la misa ricotera en el día de la muerte del Indio Solario.

En tanto, en el día de la partida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Feinmann apuntó contra la música del Indio Solari al asegurar que sus letras son a favor de la delincuencia y que no lo representan. Sin embargo, admitió: "Sí destaco que, para mí, si no es el mejor letrista que tuvo el rock nacional, eso te lo puedo conceder" y también que fue "un poeta del underground".

Dónde es la misa ricotera para despedir al Indio Solari: la autoconvocatoria de los fanáticos

Fanáticos del Indio Solari, de manera autoconvocada, se dirigieron a Plaza de Mayo a lo largo de este viernes 5 de junio para despedir a su ídolo. Si bien durante el sábado 6 se despedirán los restos en un velorio, aún no se conocen los detalles de dónde será el último adiós. Luego de que desde el Gobierno denegaran velar al músico en el Congreso de la Nación, se baraja la posibilidad de despedirlo en Tecnópolis o en los estadios de Racing o Boca Juniors, entre otros escenarios.

Mientras tanto, amantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recuerdan al "míster" en una masiva convocatoria al casco histórico. A lo largo de la tarde, se pudieron ver postales de la Avenida de Mayo completamente colapsadas de ricoteros, mientras se espera que sigan llegando más fieles desde diferentes partes del país.