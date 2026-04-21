Trump dice que Anthropic "está mejorando" y se muestra abierto a un acuerdo con el Pentágono

FOTO ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ‌martes a la ‌CNBC que el gigante de la inteligencia artificial Anthropic estaba "mejorando su imagen" a ojos de su administración y que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo ​para permitir que ⁠la empresa volviera a retomar ‌contratos con funcionarios de ⁠Defensa.

En febrero, Trump ⁠ordenó al gobierno que dejara de trabajar con Anthropic. El Pentágono respondió ⁠declarando a la empresa un ​riesgo para la cadena ‌de suministro, lo que ‌supuso un duro golpe para ⁠el laboratorio de inteligencia artificial tras un enfrentamiento por las normas sobre cómo las fuerzas ​armadas ‌podían utilizar sus herramientas de inteligencia artificial.

La empresa rebate esa caracterización y presentó una demanda contra el Departamento de ⁠Defensa en marzo por dicha decisión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se reunió con funcionarios de la Casa Blanca la semana pasada para intentar reparar la relación. La ‌Casa Blanca calificó la reunión de productiva y constructiva.

"Vinieron a la Casa Blanca hace unos días y mantuvimos unas conversaciones muy buenas con ‌ellos", dijo Trump el martes en el programa "Squawk Box" de la CNBC. "Y creo ‌que ⁠están mejorando. Son muy inteligentes y creo que pueden ​ser de gran utilidad. Me gusta la gente inteligente".

(Reportaje de Jacob Bogage;Editado en español por Juana Casas)