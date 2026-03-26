No es Tilcara ni Purmamarca: el paraíso escondido de Jujuy ideal para visitar en Semana Santa.

Lejos de los circuitos turísticos más tradicionales, existe en Jujuy un destino que combina naturaleza pura, silencio y paisajes impactantes. Se trata de un rincón poco explorado que, con el paso del tiempo, empezó a ganar protagonismo entre quienes buscan desconectarse del ritmo urbano, convirtiéndose en el destino perfecto para visitar en Semana Santa.

Rodeado de montañas y vegetación exuberante, este lugar ofrece una experiencia distinta, donde el contacto con la naturaleza es absoluto. El destino se encuentra en la localidad de San Francisco, dentro de la región de las Yungas jujeñas, una zona caracterizada por su clima húmedo, su biodiversidad y sus paisajes verdes.

Allí, entre senderos selváticos y montañas, aparecen las famosas Termas del Jordán, conocidas por sus aguas turquesas y su entorno completamente natural. Este lugar, escondido en plena montaña, ofrece una postal que muchos comparan con destinos exóticos, pero en pleno norte argentino.

Un destino para desconectar

La experiencia central del lugar gira en torno a sus pozones naturales, donde el agua sorprende por su intenso color turquesa. Esta tonalidad se debe a su composición mineral, con presencia de azufre y calcio. Además, las vertientes mantienen una temperatura cercana a los 30 grados, lo que permite sumergirse y disfrutar del paisaje selvático desde estas piletas naturales ubicadas a la vera del río.

El recorrido también invita a descubrir la riqueza de la fauna local. A lo largo del camino es posible avistar aves como tucanes, loros y el imponente guacamayo verde, mientras que en las copas de los árboles suelen aparecer monos caí. En las zonas más profundas de la selva habitan especies como tapires y pecaríes, que forman parte del ecosistema característico del norte argentino.

No es Tilcara ni Purmamarca: el paraíso escondido de Jujuy ideal para visitar en Semana Santa.

Además, el acceso mismo forma parte de la experiencia. Para llegar a las termas es necesario realizar una caminata de varios kilómetros o recorrer el camino a caballo, lo que refuerza la sensación de aventura y aislamiento.

Cómo llegar a este rincón escondido

El punto de partida es San Salvador de Jujuy. Desde allí, se debe viajar hasta San Francisco, una localidad ubicada a más de 100 kilómetros, atravesando rutas de montaña y zonas selváticas.

Luego, el trayecto continúa a pie: el acceso a las termas implica una caminata de aproximadamente 16 kilómetros, lo que convierte la visita en una experiencia para quienes buscan algo más que turismo convencional.