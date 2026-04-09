El pueblo patagónico con paisajes de ensueño que es furor por su belleza natural.

Situado en el valle inferior del Río Chubut, y con su nombre devenido de “piedra de afilar” en lengua tehuelche, Gaimán se perfila como uno de los destinos ideales para descubrir en las próximas jornadas de feriado nacional.

Siendo el primer municipio de la provincia patagónica, su origen está ligado a los colonos galeses que arribaron al distrito a mediados del siglo XIX. Con un paisaje caracterizado por un fuerte contraste entre la estepa propia de la región y el valle surcado por el hilo de agua del que se alimentan su zona rural y las chacras, sumergirse en sus encantos significará un encuentro con tradiciones y costumbres heredadas.

¿Cómo es Gaimán?

Las calles de Gaiman aún conservan el legado que concibieron sus primeros residentes. Construcciones en ladrillo a la vista con techos de chapa acanaladas, sus típicas casas de té y otras edificaciones que le otorgan un estilo propio. La Capilla Bethel; la exestación de ferrocarril convertida en Museo Histórico Regional; su antiguo Correo; la Biblioteca Ricardo Berwyn; el Museo Antropológico, el Museo Casa del Poeta y la Primera Casa construida en 1874 que dieron origen a su fundación.

El turismo rural es otra de las atractivas propuestas por esta joya de la Patagonia. La RP Nº 7 conocida por los lugareños como “Ruta de las Chacras”, permite la articulación con todo el valle, además de apreciar el paisaje rural, generando una opción para recorrer las diversas localidades que la componen, como Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio.

¿Qué visitar en Gaimán?

Geoparque Bryn Gwyn

El Geoparque Bryn Gwyn, que en galés significa loma blanca, es una invitación a vivenciar una experiencia de campo y exploración científica. Ubicada a 8 km del centro de Gaiman, desde allí también se pueden observar restos fósiles semi expuestos con su cartelería explicativa.

Establecimientos de agroturismo

Gaimán detenta algunas chacras o establecimientos de agroturismo que también incorporan la experiencia como complemento de sus actividades, abriendo sus tranqueras para recibir a cientos de visitantes.

Desde paseos guiados por los mismos propietarios, y dependiendo del momento o la estación del año, quienes opten por ellas podrán presenciar alguna de las actividades de campo y tomar contacto con la vida rural en el valle: relacionada con el riego, los procesos productivos, la historia, la familia, la agroindustria hogareña y la vida en la chacra.

Quintas Narlú: Chacra 203 Lote 13 (Bryn Gwyn) / Tel: 0280 - 4491389 / 154686685 / 154690637 / quintasnarlu@speedy.com.ar

El Ceibo: Chacra 227 (Bryn Crwn) / Cel: 0280 - 154656911 / 154682913 / ceibopugh@yahoo.cm.ar ceibo_ariel@yahoo.com.ar

Rancho Grande: Chacra 163 - Bryn Gwyn | Sobre ruta prov. N°7 km 36 (todo sobre asfalto) | +54 9 280 463-9217 | https://www.instagram.com/ranchograndegaiman

Frutos de la Angostura: Chacra 11 - Parcela 18 - Gaiman - La Angostura / Tel: 0280 - 154419564 / 154416000 / desistiluis@hotmail.com

¿Cómo llegar a Gaimán?

Gaimán se encuentra muy próxima a las ciudades que integran la Comarca Península Valdés, tomando la RN Nº 3 que corre en paralelo a la Costa Atlántica, y luego se debe tomar la RN Nº 25.

En el caso de optar por una línea de transporte, la terminal de colectivos se encuentra en la ciudad de Trelew, donde arriban las principales empresas provenientes desde Buenos Aires y otros puntos importantes del país.

Desde ahí se deberá hacer conexión a través de la línea interurbana “28 de Julio” que conecta diariamente Trelew-Gaiman con amplias frecuencias o bien podrás optar por servicio de taxi y remís.