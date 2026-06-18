Crisis sin fin: ya cerraron más de 26.000 empresas desde la asunción de Milei

Cerraron más de 26 mil empresas desde la asunción de Javier Milei.

La crisis económica que generó el gobierno libertario no tiene fin y desde la asunción de Javier Milei ya cerraron más de 26 mil empresas, lo que significó también una importante pérdida de puestos de trabajo.

Según el último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar, en marzo de 2026 desaparecieron 2.011 firmas en todo el país, profundizando una tendencia que se mantiene desde fines de 2023. La cantidad de empresas con trabajadores registrados continúa en retroceso y acumula más de dos años consecutivos de bajas interanuales.

El relevamiento, construido a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), contabiliza empresas públicas y privadas que poseen al menos un empleado registrado. De acuerdo con el informe, el número de compañías cayó 0,41% respecto de febrero, cuando ya se había registrado una disminución de 257 firmas.

La foto de largo plazo resulta todavía más preocupante. Desde noviembre de 2023, previo al inicio de la gestión de Javier Milei, dejaron de operar 26.448 empresas, lo que representa una contracción del 5,2% del total. Fundar señala que se trata del peor desempeño para los primeros 28 meses de gobierno desde que existen registros comparables.

La comparación interanual también muestra números negativos. Frente a marzo de 2025, el país perdió 14.203 empresas, equivalente a una caída del 2,8%. Con este resultado ya son 25 meses consecutivos de retrocesos interanuales y 18 meses seguidos de bajas mensuales.

Los sectores más afectados por la crisis de Milei

El deterioro alcanza a gran parte de la actividad económica. Durante marzo, 11 de los 18 sectores analizados registraron menos empresas que el mes anterior. Entre los más afectados se ubicaron transporte y almacenamiento, que perdió 280 firmas; actividades inmobiliarias, con 241 empresas menos; y alojamiento y gastronomía, donde desaparecieron otras 200 compañías.

Si se toma como referencia el comienzo de la actual administración, el sector más golpeado es transporte y almacenamiento, que acumula una pérdida de 6.473 empresas. Detrás aparecen las actividades inmobiliarias, con 3.796 firmas menos, y la construcción, que registró la salida de 2.067 compañías en un contexto marcado por la paralización de la obra pública y la caída de la actividad.

La tendencia también se refleja a nivel territorial. En marzo, 21 de las 24 jurisdicciones registraron bajas mensuales. Las caídas más pronunciadas se observaron en Tierra del Fuego, Santiago del Estero y San Juan. En la comparación con un año atrás, solamente Neuquén logró mostrar un saldo positivo, impulsado por la actividad vinculada a Vaca Muerta.