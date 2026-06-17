Crisis y desfinanciamiento: el comedor de la UNCA sirve hasta "700 platos diarios" para los estudiantes

La crisis social desatada por el gobernador Raúl Jalil repercute en la vida de las y los estudiantes. El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Juan Olás, afirmó que el comedor universitario atraviesa uno de los niveles de demanda más altos de los últimos años, ya que “está llegando, algunos días, a los 700 platos diarios”.

Mientras el conflicto entre el sistema universitario público y el gobierno de Javier Milei se profundiza por el desfinanciamiento que sufren las casas de altos estudios, el comedor de la UNCA se convirtió en uno de los espacios claves de acompañamiento social para quienes tratan de terminar una carrera. Según detalló Olás, cerca del “70% de los chicos que van diariamente están con becas completas”; y otro grupo importante accede a medias becas financiadas por la universidad.

Actualmente, el almuerzo o la cena tienen un costo de 2.300 pesos para estudiantes regulares y de 1.200 pesos para quienes cuentan con media beca. “Todos los precios están subsidiados por la universidad”, señaló en diálogo con La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3).

El secretario de Bienestar Universitario también destacó que el comedor no solo funciona como asistencia económica, sino como una herramienta clave para evitar el abandono universitario. “Muchos chicos asisten por una cuestión de costos, pero también por comodidad y porque tienen clases durante toda la jornada”, explicó.

Además, remarcó que el servicio cuenta con seguimiento nutricional y personal especializado. “Está pensado por profesionales”, afirmó, al tiempo que indicó que el objetivo es garantizar una alimentación adecuada para los estudiantes.

Previo a la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el ajuste del presidente Milei, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, defendió la eficiencia de la gestión institucional al destacar que "la relación es de 10 alumnos por docente", un indicador que garantiza la calidad académica y desmitifica los cuestionamientos oficiales sobre el gasto educativo.

Enviarán un petitorio a la Corte Suprema para que Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Hace algunos días, familiares autoconvocados y los Centros de Estudiantes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata junto a referentes de AGD y Feduba anunciaron que enviarán un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que le exigen al máximo tribunal que haga cumplir la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

El representante de Familias Autoconvocadas del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA), Ramiro Weber, explicó que la razón del petitorio es “solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que rechacen el recurso interpuesto por parte del gobierno que encabeza Javier Milei”, remarcando la urgencia de la problemática porque “no podemos tener parada la investigación, no podemos tener docentes y no con sueldos por debajo de la línea de la pobreza e investigadores en las condiciones que tenemos, porque lo sufrimos todos y cada una de las familias y trabajadores que integramos los colegios en la educación pública argentina”.

“No se está cumpliendo con la Ley de Salud Mental en las escuelas, se está destinando el uno por ciento del presupuesto de Salud en los colegios. Hay una sola red de acompañantes de salud mental cada cuatro escuelas”, acotó Clara Barbosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y de la comisión interna del Carlos Pellegrini, Laura Carboni, le exigió a los magistrados “que dejen de fingir que no tienen nada que ver en el asunto y fallen en favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.