Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre

Capital Federal arranca la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13 °C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica se ubica un grado por debajo, en 12 °C, en una ciudad que todavía duerme bajo un manto de nubes que no deja ver ni un pedazo de cielo.

La humedad del 90% y un punto de rocío de 12 °C explican ese aire húmedo y pesado tan típico de la madrugada porteña. Aunque el panorama invita a pensar en neblina, el dato oficial descarta niebla por ahora y la visibilidad se mantiene en 25 km, un detalle clave para los que salen temprano a la ruta o esperan el primer colectivo.

El viento promedio se sostiene en 11 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica marca 1018 hPa. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, pero la nubosidad cubre el 100% del cielo, así que el paraguas puede quedarse en casa aunque el cielo no dé demasiadas señales de tregua.

Para los que miran más allá del AMBA, la cota de nieve se ubica en 2700 metros. El minuto a minuto del clima en Capital Federal sigue en este liveblog, con cada actualización de los datos oficiales hora por hora.