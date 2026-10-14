Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Cielo cubierto y 13 grados en Capital Federal: así arranca la madrugada
Capital Federal arranca la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13 °C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica se ubica un grado por debajo, en 12 °C, en una ciudad que todavía duerme bajo un manto de nubes que no deja ver ni un pedazo de cielo.
La humedad del 90% y un punto de rocío de 12 °C explican ese aire húmedo y pesado tan típico de la madrugada porteña. Aunque el panorama invita a pensar en neblina, el dato oficial descarta niebla por ahora y la visibilidad se mantiene en 25 km, un detalle clave para los que salen temprano a la ruta o esperan el primer colectivo.
El viento promedio se sostiene en 11 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica marca 1018 hPa. La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, pero la nubosidad cubre el 100% del cielo, así que el paraguas puede quedarse en casa aunque el cielo no dé demasiadas señales de tregua.
Para los que miran más allá del AMBA, la cota de nieve se ubica en 2700 metros. El minuto a minuto del clima en Capital Federal sigue en este liveblog, con cada actualización de los datos oficiales hora por hora.
Hace 20 minutos
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 13° y humedad alta a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12 °C, mientras que la humedad alcanza el 90%, lo que marca una madrugada húmeda en la ciudad.
Los datos oficiales de la hora indican nubosidad total, del 100%, y una probabilidad de lluvia baja, del 10%. El punto de rocío se ubica en 12 °C y la visibilidad es de 25 km. No se reporta niebla en Capital Federal.
En cuanto al viento, sopla con una intensidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2700 m. Un arranque de jornada fresco, húmedo y con el cielo completamente cubierto.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, húmeda y con 13°C
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 13°C, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 12°C, en un ambiente marcadamente húmedo.
El pronóstico del tiempo indica una humedad del 91%, nubosidad del 98% y una probabilidad de lluvia del 10%. El punto de rocío se ubica en 12°C, mientras que la visibilidad alcanza los 30 km y no se reporta niebla.
El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas llegan a 24 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2800 m. Con este panorama, la lluvia aparece por ahora con baja probabilidad en la ciudad.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 13° y 91% de humedad a las 03:00
La Capital Federal atraviesa la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13°, de acuerdo al registro oficial tomado a las 03:00. La sensación térmica se ubica en 12 °C, apenas un grado por debajo del termómetro, en un arranque de jornada estable y sin sobresaltos.
La humedad del 91% y una nubosidad del 98% explican ese techo gris que se mantiene firme sobre la ciudad. El punto de rocío marca 12 °C, prácticamente pegado a la temperatura del aire: de ahí esa sensación de ambiente cargado que se siente al salir a la calle. La probabilidad de lluvia es baja, de apenas el 10%, así que por ahora el paraguas puede quedarse en casa.
El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas pueden trepar hasta los 24 km/h, con una visibilidad que se mantiene muy amplia: 30 km. La presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa y no se reporta niebla sobre el área metropolitana.
La cota de nieve se ubica en 2800 metros, un dato que solo tiene incidencia en la zona cordillerana y que confirma que el aire frío no llegó con fuerza a la ciudad. Se trata de una madrugada de manual: cubierta, húmeda y calma. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en nuestro liveblog para saber cómo sigue el tiempo a lo largo del día.
Hace 1 hora
Clima en Buenos Aires: madrugada cubierta, 13° y 91% de humedad
Capital Federal atraviesa la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 13°C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica un escalón más abajo, en 12°C, mientras que la humedad del 91% hace que el aire se sienta espeso y húmedo en cada esquina de la ciudad.
El punto de rocío de 12°C está prácticamente pegado a la temperatura actual, una combinación que suele dejar todo mojado sobre veredas, autos y parabrisas. Aun así, el reporte oficial no marca niebla en la ciudad y la visibilidad se mantiene en 30 km, por lo que circular por estos momentos no presenta complicaciones.
La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, con una nubosidad del 98% que tapa el cielo casi por completo. El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas alcanzan los 24 km/h, mientras la presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa.
Para los que siguen el panorama de la cordillera, la cota de nieve se ubica en 2800 metros. El pronóstico del tiempo en Capital Federal seguirá actualizándose hora a hora: seguí el minuto a minuto del clima en este liveblog para saber cómo sigue la jornada.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 13° a las 03:00, con humedad al 91%
Capital Federal amanece con cielo cubierto y una temperatura de 13 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 12 °C, apenas un grado por debajo del termómetro, en una madrugada húmeda y sin grandes sobresaltos para los que ya están en la calle.
El dato que más llama la atención es la humedad del 91%, combinada con un punto de rocío de 12 °C y una nubosidad del 98%. Pese a ese cóctel casi saturado, la probabilidad de lluvia es del 10% y no se reporta niebla: la visibilidad se mantiene en 30 km, así que quienes salgan temprano no van a tener problemas para circular.
El viento sopla con una intensidad media de 11 km/h y ráfagas que pueden trepar hasta los 24 km/h, suficiente para sentirlo en la cara pero lejos de cualquier temporal. La presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa, un valor estable que anticipa continuidad en las condiciones.
En la montaña, la cota de nieve se ubica en 2800 metros. En el llano, el panorama es de cielo cubierto con 13 °C y sensación de 12 °C: abrigo liviano y paraguas a mano, aunque por ahora la chance de lluvia sea mínima. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog.
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