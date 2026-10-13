Marcó 29,7 grados en el Pacífico: la alarmante señal detrás de El Niño que anticipa un escenario climático extremo

El fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose antes de alcanzar su pico máximo, previsto para fines de este 2026. En esa línea, una medición del océano Pacífico registró una temperatura de superficie del mar de 29,7 °C, un valor récord para esa zona y superior a los máximos observados durante períodos históricos como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

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El dato fue arrojado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y se produjo antes de que el fenómeno alcance su máximo, lo que generó una alerta para los organismos meteorológicos. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos informó que El Niño seguirá intensificándose hacia el cierre del año y que existe una alta probabilidad de que se mantenga fuerte o muy fuerte durante los primeros meses del 2027.

El Niño es un patrón climático natural que se desarrolla cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan más de lo habitual. Esa variación modifica los vientos y la circulación atmosférica, altera la distribución de las lluvias y puede favorecer fenómenos extremos.

Cómo puede afectar a Argentina

En el país, uno de los principales focos está puesto en las precipitaciones y la respuesta de los ríos. Los pronósticos de las últimas semanas anticiparon mayores probabilidades de lluvias, por encima de los valores habituales en el Litoral y los sectores del centro durante el último trimestre del año.

Si las precipitaciones persisten sobre las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, podrían aumentar los caudales y el riesgo de crecidas, anegamientos e inundaciones. En zonas rurales, el exceso de agua acumulada en los suelos también puede complicar las actividades productivas y la circulación.

Las previsiones no implican que esos impactos vayan a producirse de manera uniforme. La distribución de las lluvias dependerá de la evolución del fenómeno y de las condiciones meteorológicas de cada región.

El Niño, en un planeta cada vez más cálido

El fenómeno El Niño puede favorecer déficits de precipitaciones en algunas partes del mundo, lo que explica que se lo vincule tanto con inundaciones como con sequías

En septiembre, la temperatura media global de la superficie oceánica alcanzó los 21,05 °C, según Copernicus. El organismo también advirtió que el calentamiento global dificulta comparar este fenómeno con los anteriores, ya que los océanos parten de temperaturas más elevadas.

Aunque El Niño es natural, sus efectos se desarrollan en un contexto de cambio climático provocado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero. La suma puede agravar los impactos de las olas de calor, las lluvias intensas y de otros eventos extremos.

Por eso, los especialistas siguen de cerca la evolución de las temperaturas oceánicas y los pronósticos estacionales. Para Argentina, anticipar posibles crecidas y excesos de lluvia será muy importante para preparar la prevención, particularmente en las zonas más expuestas a inundaciones.