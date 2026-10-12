El Niño: qué alertas hay en Argentina para esta semana por este fenómeno climático

El impacto del fenómeno climático El Niño comenzó a mostrar su cara más crítica en la región del litoral argentino. A raíz de las intensas lluvias acumuladas en la región, los caudales del Paraná y del Uruguay experimentaron aumentos considerables en su nivel, una dinámica que pone en jaque a diversas comunidades costeras de Entre Ríos y Corrientes.

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Las proyecciones meteorológicas anticipan que este escenario de inestabilidad se prolongará durante los meses venideros, por lo que las autoridades ya pusieron en marcha dispositivos de asistencia para contener a más de cuatrocientas personas damnificadas. En las zonas más complicadas, el agua ingresó de manera directa en los hogares tras superar el metro de altura en las calles.

Esta situación forzó a numerosas familias a abandonar sus casas por sus propios medios para ponerse a resguardo, retirando a toda prisa sus bienes e insumos básicos para evitar pérdidas mayores. Uno de los puntos con mayor nivel de conflicto se ubica en el municipio correntino de Monte Caseros. Allí, la marca del río Uruguay trepó hasta los 7,10 metros, lo que obligó a interrumpir el tránsito en diversos accesos urbanos.

Frente al riesgo inminente de tocar el umbral de los ocho metros -parámetro que activa los protocolos de evacuación a gran escala-, se dispuso la suspensión total del turismo, el cierre del paso fluvial comercial hacia la localidad uruguaya de Bella Unión y la interrupción de la navegación. A estas medidas se sumaron además fallas e interrupciones en la provisión de energía eléctrica.

Río Paraná.

En suelo entrerriano, el panorama más complejo se registra en la ciudad de Concordia. La crecida anegó por completo varios tramos de la avenida costanera, un avance del agua que obligó al traslado preventivo de distintos núcleos familiares hacia zonas de mayor altura.

Cómo estará el clima esta semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad de un escenario marcado por la nubosidad constante, un elevado porcentaje de humedad y la presencia de lluvias dispersas durante los próximos días. La primavera avanza con registros térmicos inferiores a los promedios históricos de la estación, sin indicios de una modificación sustancial en las condiciones generales a corto plazo.

La dinámica del tiempo en el territorio argentino muestra panoramas contrapuestos según la zona geográfica, alternando tormentas de variada intensidad en las provincias del oeste con precipitaciones copiosas en el noroeste y jornadas templadas durante la tarde sobre el litoral marítimo patagónico.

De acuerdo con los análisis de los especialistas del portal Meteored, el esquema meteorológico responde al accionar conjunto de dos centros de acción principales: una alta presión de gran volumen sobre el océano Atlántico frente a la Patagonia y un sistema de baja presión desprendido frente a las costas del centro de Chile.

Para la región central del país, este cuadro se traducirá en la persistencia de mañanas frías a frescas y en escasa presencia de sol, lo que limitará las posibilidades de efectuar labores domésticas como el secado de ropa en patios o balcones y complicará el desarrollo de actividades a la intemperie.