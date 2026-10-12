Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada fría, 11° y cielo parcialmente nublado
La madrugada en la Capital Federal se mantiene fría y estable: a las 03:00 el termómetro marca 11 °C, con una sensación térmica de 11 °C y cielo parcialmente nuboso. La humedad es alta, del 86%, y el punto de rocío se ubica en 9 °C, valores que explican esa sensación fresca y algo húmeda de estas horas.
La buena noticia para quien sale temprano es que no hay lluvia a la vista: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la niebla está descartada. La nubosidad alcanza el 76%, aunque la visibilidad se mantiene en 20 km, así que las condiciones para circular son óptimas.
El viento sopla con intensidad moderada: viento medio de 9 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1020 hPa, un valor propio de un esquema estable, mientras que la cota de nieve se ubica en 3200 m.
En resumen: frío, cielo con nubes y sin chances de lluvia en la Capital Federal durante la madrugada. Conviene salir bien abrigado y seguir las próximas actualizaciones del liveblog, que continuarán minuto a minuto con la evolución del tiempo.
Hace 20 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 11° y cielo parcialmente nuboso
La madrugada en Capital Federal se mantiene calma y con aire fresco. De acuerdo con el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 11 °C y la sensación térmica es exactamente la misma: 11 °C, señal de que el viento no logra acentuar el frío sobre la ciudad.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 76% que cubre buena parte del firmamento porteño sin llegar a taparlo por completo. La visibilidad alcanza los 20 km, un rango óptimo para circular y para quienes ya arrancan la jornada muy temprano.
La humedad es del 86% y el punto de rocío se ubica en 9 °C, dos datos que explican la sensación de aire húmedo y fresco típica de estas horas. Pese a ese combo, el organismo oficial descarta bancos de niebla sobre la ciudad: no hay niebla reportada en el parte.
En materia de precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hace falta sacar el paraguas. El viento sopla a 9 km/h de velocidad media, con ráfagas de hasta 20 km/h que pueden sentirse en los sectores más abiertos. La presión atmosférica es de 1020 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3200 metros.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con 11°, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 11°C y una sensación térmica de 11°C. El cielo está parcialmente nuboso y la probabilidad de lluvia es del 0%, según el registro oficial de esta madrugada.
La humedad alcanza el 86%, el punto de rocío se ubica en 9°C y la nubosidad llega al 76%. El viento sopla con una velocidad media de 9 km/h y ráfagas de 20 km/h.
La visibilidad es buena: 20 km. No hay niebla y la presión atmosférica marca 1020 hPa. La cota de nieve se sitúa en 3200 metros.
Por ahora, el pronóstico del tiempo en Buenos Aires no muestra lluvias en el corto plazo. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal para saber cómo sigue la madrugada.
Hace 7 horas
Semana gris, húmeda y con tormentas: la fecha exacta en la que volverá el sol
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo seguirá la primavera, que aún no muestra claras condiciones meteorológicas habituales para esta época del año.
Hace 15 horas
El clima para esta semana en el AMBA: qué anunció el SMN
Cómo va a estar el clima esta semana. Qué dice el SMN sobre el clima de esta semana en el AMBA. Cómo estará el clima en Argentina.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 11 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 10 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
12:50 | 09/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué se sabe y el pronóstico para la Argentina
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional entre octubre y diciembre y extender sus efectos hasta febrero de 2027. Los pronósticos advierten sobre lluvias abundantes, tormentas severas y riesgo de inundaciones en distintas regiones de la Argentina.
Súper Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:48 | 08/10/2026
Súpero Niño: anticipan que tendrá características únicas a contramano del resto del mundo
Según el nuevo pronóstico trimestral, la primavera será más húmeda y fría de lo habitual en gran parte del centro y este del país, donde los riesgos de lluvias intensas e inundaciones serán mayores. En cambio, el norte tendrá una mayor tendencia al calor.
16:18 | 08/10/2026
Impactante: cayó un rayo en plena plaza central e incendió la copa de un pino
El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos de Villa Quilino e impactó en la plaza central del pueblo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias y tormentas seguirán en la zona hasta el fin de semana.
11:54 | 08/10/2026
Alerta por temporal: las zonas más golpeadas y hasta cuándo sigue la lluvia en AMBA
Las lluvias se mantendrán en los próximos días de acuerdo al SMN. Aunque el alerta naranja por tormentas fuertes cesó, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:51 | 07/10/2026
Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos anticipan un período de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén y otras provincias aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones anómalas.
Súper Niño.
15:56 | 07/10/2026
El Servicio Meteorológico Nacional activó el alerta naranja en el AMBA
Este miércoles se presenta como la jornada más inestable de la semana, que arrancó con un cielo gris que se extenderá hacia el fin de semana. ¿Cuándo mejora el tiempo?
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.