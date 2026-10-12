Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

La madrugada en la Capital Federal se mantiene fría y estable: a las 03:00 el termómetro marca 11 °C, con una sensación térmica de 11 °C y cielo parcialmente nuboso. La humedad es alta, del 86%, y el punto de rocío se ubica en 9 °C, valores que explican esa sensación fresca y algo húmeda de estas horas.

La buena noticia para quien sale temprano es que no hay lluvia a la vista: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la niebla está descartada. La nubosidad alcanza el 76%, aunque la visibilidad se mantiene en 20 km, así que las condiciones para circular son óptimas.

El viento sopla con intensidad moderada: viento medio de 9 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1020 hPa, un valor propio de un esquema estable, mientras que la cota de nieve se ubica en 3200 m.

En resumen: frío, cielo con nubes y sin chances de lluvia en la Capital Federal durante la madrugada. Conviene salir bien abrigado y seguir las próximas actualizaciones del liveblog, que continuarán minuto a minuto con la evolución del tiempo.