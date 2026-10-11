Semana gris, húmeda y con tormentas: la fecha exacta en la que cambiará el clima y volverá el sol

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá otra semana sin sol, abundante humedad y probabilidad de tormentas. Hasta el momento, la primavera se vive con temperaturas por debajo de lo habitual para la época y no muestra un cambio a la vista.

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La Argentina presenta contrastes regionales, con tormentas fuertes en el oeste, lluvias abundantes en el noroeste y tarde templadas en la costa patagónica.

Según el sitio Meteored, la situación actual se explica a partir de la presencia de dos sistemas: un anticiclón intenso, ubicado sobre el Atlántico frente a la costa patagónica, y una baja segregada frente a la costa central de Chile.

Para quienes residen en el centro del país esto representa otra semana de mañana frescas y de pocas oportunidades para tender la ropa al aire libre y realizar actividades en el exterior.

De todas maneras, habrá que esperar hasta el próximo fin de semana para ver el sol de forma sostenida. Por lo tanto, es conveniente seguir los avisos del organismo nacional, ya que las alertas se actualizarán durante los próximos días.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias

Los eventos más destacados se darán en la primera parte de la semana sobre el centro-oeste. El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para la zona de Cuyo y Neuquén con fenómenos localmente fuertes que podrán traer granizo y ráfagas que superen los 60 kilómetros por hora.

Además de mucha lluvia en poco tiempo y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados previstos van de 20 a 40 mm y podrían ser superados de forma local.

El modelo europeo ECMWF -para toda la semana- ubica los mayores totales sobre Cuyo, Neuquén, el este de La Pampa y algunos sectores de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, con 50 a 100 mm entre los distintos eventos de lluvia.

Mientras que en las zonas elevadas, desde Mendoza hasta Jujuy, habrá nevadas frecuentes. Los máximos son esperados en la cordillera de Catamarca, con valores cercanos a los 40 cm.

Toda la cordillera norte tendrá además viento con episodios de ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, sobre todo durante la tarde del lunes y del martes.

Las temperaturas que no aumentan

En el noreste argentino, la zona más afectará continuará siendo Misiones, donde el acumulado semanal pueda volver a superar los 150 mm. Desde Chubut hacia el norte, las lluvias y tormentas serán recurrentes a lo largo de la semana.

Para el extremo sur patagónico, el lunes será uno de los días más inestables con hasta 20 mm. En el resto del país seguirán las lluvias y lloviznas intermitentes, con acumulados escasos.

En cuanto a las temperaturas, no habrá cambio en los últimos días y seguirán por debajo de lo habitual para octubre. Las mañana serán frías y las tardes irán de frescas a templadas, con máximas de 25 grados en el norte y por debajo de 20 en el centro.

La costa patagónica tendrá una mejora del tiempo, por lo que algunos momentos de sol y viento norte permitirán máximas de hasta 20 grados a partir del miércoles.