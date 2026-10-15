El fin de semana del Día de la Madre en el AMBA registrará un marcado descenso térmico con clima invernal, según el pronóstico meteorológico. Para el domingo 18 de octubre se prevén temperaturas mínimas de 7°C y máximas de apenas 15°C, acompañadas por nubosidad variable, vientos del sur y baja probabilidad de lluvias. De esta forma, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue sin presenciar la primavera en su totalidad por la presencia de El Niño, un fenómeno que podría extenderse hasta el verano 2027.

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Aunque las temperaturas empiezan a acercarse a los valores promedio de este mes, la humedad, la nubosidad y la inestabilidad complican el panorama.

Si bien este miércoles amaneció con mínimas de entre 11 y 13 grados en gran parte del AMBA, pero las lloviznas también se hicieron presentes y sobre todo hacia la noche. Las condiciones inestables seguirán el jueves 15, ya que es alta la probabilidad de lluvias débiles y tormentas, según informó el sitio Meteored.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 19. Mientras que los vientos leves a moderados del sur podrían presentar ráfagas superiores a 40 kilómetros durante la tarde. De todas maneras, la nubosidad empezará a disminuir hacia el final del día, pero habrá que esperar para disfrutar de una mejora.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana: ¿cómo estará el Día de la Madre?

El viernes 16 empezará a sentirse un descenso más marcado de las temperaturas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17. Los vientos moderados del sur y sudeste, con la presencia de algunas ráfagas, acompañarán una jornada con la probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

Hacia la noche, la nubosidad podría disminuir de manera temporal, anticipando un cambio de las condiciones atmosféricas que será más evidente el sábado 17, que será el día más frío con una mínima de 6 y una máxima de 13.

El ingreso de aire más frío y menos húmedo permitirá una disminución importante de la humedad, pero las temperaturas serán similares a las del invierno. La madrugada podría tener un cielo despejado, aunque luego predominará la nubosidad durante el resto del día. En tanto, los vientos moderados del sur y sudeste reforzarán la sensación de frío.

El Día de la Madre, domingo 18, empezará con una temperatura mínima de 7 siete grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. La máxima alcanzaría apenas los 15 grados, una cifra por debajo de los valores habituales para esta época.

Además, no se descarta la aparición de lluvias, aunque la probabilidad es muy baja. Por último, los vientos leves del sur serán leves e irán rotando al este.