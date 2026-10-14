Día de la Madre 2026: 5 cafés y restaurantes de CABA con descuentos para ir a comer con mamá

El Día de la Madre, que se festeja este domingo 18 de octubre de 2026, es una ocasión ideal para compartir un momento especial con mamá y pasar un buen rato con ella. Más allá de los regalos tradicionales, invitarla a desayunar, almorzar, merendar o cenar puede ser una muy buena idea para pasar un plan en familia y comer algo rico.

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En la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos cafés, confiterías y restaurantes que prepararon propuestas especiales para celebrar la fecha, con descuentos, menús exclusivos, bebidas de regalo y otras sorpresas. Algunas de ellas tienen menú especial para almuerzo o cena, mientras que otras ofrecen propuestas para desayunar o merendar.

5 lugares de CABA para ir a comer en el Día de la Madre

1. Margarita Café Resto, en Almagro

Margarita Café Resto, ubicado en Perón 3695 (Almagro) propone una alternativa para los que buscan celebrar el Día de la Madre con una buena comida. El local ofrece una carta variada, con platos abundantes y opciones vegetarianas y sin TACC, en un espacio amplio y cálido. Para esta ocasión, el restaurante lanzó una promoción especial: quienes reserven para cenar el sábado 17 de octubre o para almorzar o cenar el domingo 18 podrán llevarse una botella de vino de regalo en consumos superiores a $150.000.

Además, quienes todavía no eligieron un regalo pueden optar por sus boxes especiales, disponibles en dos versiones: Box Blanca y Box Rosa, con diferentes propuestas y presupuestos. También hay una promoción del 10% de descuento en estas opciones, sujeta a las condiciones difundidas por el local. Las boxes deben reservarse con anticipación y pueden retirarse en el establecimiento; los envíos se consultan según la zona. Como complemento, el lugar se encuentra frente a una plaza, ideal para dar un paseo después de compartir la comida.

2. Merienda, en Palermo

Merienda, café de Palermo, preparó un menú especial para celebrar el Día de la Madre con una propuesta que combina distintos platos, opciones dulces y una bebida para brindar. La experiencia cuesta un total de $39.900 por persona e incluye un regalo para agasajar a mamá: una botella de espumante EDM, de Catena Zapata.

La propuesta empieza con una selección de entradas que incluye buñuelos de espinaca con mayolima, mini tortilla clásica de papas con alioli y albóndigas con queso cuartirolo y salsa pomodoro. Entre los principales, los comensales podrán elegir entre una ensalada César, milanesas de lomo con guarnición o penne rigate con ragú de hongos, huevo poché y pan grattato.

Para el momento dulce, el menú ofrece mousse de chocolate rellena con frutos rojos y crocante de praliné salado, o milhojas de manzana con helado de vainilla y crocante de caramelo salado. La experiencia se completa con una frambuesa spritz y la botella de espumante de regalo para mamá.

3. Café Martínez, con descuentos en desayunos y brunch

Para quienes prefieren arrancar el día con un desayuno especial o compartir un brunch, Café Martínez ofrece beneficios a través de su programa Club Martínez. Del 15 al 18 de octubre de 2026, los clientes podrán acceder a un 20% de descuento en desayunos y brunch, de acuerdo con las condiciones del programa.

La cadena también cuenta con promociones bancarias y beneficios asociados a medios de pago. Entre ellos, se informan reintegros de hasta el 35% con Banco Ciudad y MODO, además de un 25% de descuento con Personal Pay. Las promociones pueden variar según el medio de pago, los topes y las condiciones vigentes. Por eso, antes de acercarse a una sucursal, conviene consultar los detalles en la página oficial de promociones de Café Martínez.

4. Confitería La Ideal, en el centro porteño

La histórica Confitería La Ideal, ubicada en Suipacha 384, también se suma a los festejos con una propuesta gastronómica especial para el domingo 18 de octubre. El establecimiento invita a celebrar en familia con un almuerzo especial por pasos, a un precio de $60.000 por persona. Para los más chicos, el valor es de $40.000.

La propuesta es una opción para quienes buscan reunirse alrededor de la mesa en uno de los espacios emblemáticos de la Ciudad. A diferencia de otras alternativas que ofrecen descuentos, en este caso el atractivo principal es el menú especial preparado para la fecha. Para participar, es necesario realizar una reserva previa a través de Meitre, mediante el enlace disponible en la biografía de la cuenta oficial de Instagram de la confitería.

5. Estilo Campo, en Puerto Madero

Estilo Campo, en Puerto Madero, propone festejar el Día de la Madre con un almuerzo especial organizado en distintos turnos. Proponen llegar puntual al primer horario, de 12 a 14, para aprovechar un 10% de descuento. Además de la propuesta gastronómica, el lugar anunció regalos de cuidado personal para las madres y sorteos especiales, con el objetivo de sumar otras sorpresas a la celebración.

La combinación de descuentos y obsequios convierte a esta alternativa en una opción para quienes planean un almuerzo familiar y quieren aprovechar los beneficios disponibles durante la jornada. Como las promociones pueden estar sujetas a condiciones específicas, es recomendable consultar con el establecimiento los detalles del menú, los turnos y los beneficios antes de reservar.