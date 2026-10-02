Ir a merendar con tu mascota y tomar un café con su cara impresa en la espuma: la cafetería ideal para un finde en Buenos Aires.

Buenos Aires está llena de cafeterías con propuestas para merendar y disfrutar de un fin de semana. Para los fanáticos de los perros, hay un café pet friendly en especial que propone un plan diferente, disfrutar de una rica merienda mientras tu mascota también come. Además, podés imprimir una foto de su cara en la espuma de tu café.

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"Abrió la primera cafetería donde podés disfrutar de un café con la cara de tu mascota. Pero eso no es todo, también podés encontrar pastelería saludable para mascotas. Tortas, medialunas, muffins, hamburguesas... Y es todo elaborado por la pastelería Chumbis", cuentan desde el café, Barto Store, ubicado en Bartolomé Mitre 291, Lomas de Zamora.

"Una experiencia única para vos y tus mascotas. Vos disfrutás de una chocotorta, y él de una choco guau. Y mientras disfrutás de un café, también podés llevarte un montón de productos personalizados como buzos, remeras y una gran variedad de productos pensados para mascotas y para humanos", agregan. Además, también podés pedir diseños en los productos con la cara de tu mascota bordada. Para consultar días y horarios de apertura, comunicarse con la cuenta de Instagram del café.

Otra propuesta parecida en CABA, pero para los amantes de los gatos

Para quienes prefieren a los gatos, hay otro café en la Ciudad de Buenos Aires que ofrece un plan muy similar. Se trata de Petit Chat, el primer café con arte latte 3D de Buenos Aires, que es todo un homenaje a los gatos. Además, tienen pastelería asiática.

"Te crean un gatito en tu taza y de seguro te cruzás con los michis de la dueña por todo el café. Es el primer café con arte latte 3D, con la espuma y los colores comestibles, crean una obra de arte. Lo mejor es que podés elegir el diseño que vos quieras. Hasta el frappé viene decorado", relata la dueña de la cuenta Comamos BA, que comparte diferentes rincones de la ciudad para comer.

"Todo el lugar es un homenaje a los gatos, pero posta que la comida sorprende. Ofrecen pastelería asiática, pero hay dos cosas que me volvieron loca: la french toast y el avocado de salmón", asegura. Si sos más de lo dulce, tenés una gran variedad de tortas y pastelería asiática que podés probar.

Está ubicado en el barrio porteño de Palermo (Ángel Carranza 1875). Sus horarios de apertura son de martes a domingos, de 9:30 a 20. Se recomienda ir con anticipación, ya que los lugares son por orden de llegada.