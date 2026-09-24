Cine al aire libre, café de especialidad a $5000 y música en vivo este fin de semana

Este fin de semana, Cafecito BA vuelve a Palermo con una edición especial de primavera para disfrutar del café al aire libre. El evento se realizará durante dos días en la Plaza República del Perú y quienes se acerquen van a poder disfrutar de gastronomía, música y distintas actividades para pasar el día.

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El evento será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10:30 a 18:30, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, vecinos y turistas van a poder recorrer más de 10 puestos dedicados al café y encontrar distintas variedades para tomar al aire libre. Habrá opciones de café a $5.000, mientras que habrá opciones dulces y saladas para acompañar desde $4.500. La idea de Cafecito BA es apoyar a los emprendedores y que quienes se acerquen puedan quedarse a disfrutar de la plaza, junto a una rica comida y bebida, música de fondo y muchos planes pensados para la familia.

Café, cine al aire libre y música en vivo

Uno de los espacios preferidos de Cafecito BA es el cine al aire libre, que al igual que las anteriores ediciones contará con puffs para sentarse y disfrutar de una película o serie mientras se toma un café. También habrá una biblioteca pensada para quienes prefieran pasar un rato leyendo y un sector con juegos para compartir con los más chicos.

Este fin de semana llega una nueva edición de Cafecito BA. Foto: GCBA

La música en vivo será otro de los atractivos de la jornada. El cronograma incluye a las 12:30 habrá un show de saxo a cargo de Federico Nasiff y Jorgelina Avigliano; a las 15 se presentará un trío de cuerdas de La Puerta Musical; y a las 16:15 llegará un Coffee Rave con DJ de vinilos, a cargo de Sampled Wax. Además, desde las 16 horas, quienes quieran podrán participar de una lectura de tarot.

La edición especial de primavera de Cafecito BA se realizará en la Plaza República del Perú, ubicada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, en el barrio de Palermo. La entrada es libre y gratuita, por lo que no es necesario pagar para recorrer los puestos ni participar de las propuestas. Se trata de una alternativa para aprovechar el fin de semana, probar distintas opciones de café y disfrutar de música, cine, libros todo al aire libre.