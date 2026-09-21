Día de la Primavera: 13 lugares de Buenos Aires para salir a comer y disfrutar de una salida especial

La llegada de la primavera invita a disfrutar del clima templado, las terrazas y la buena comida. El 21 de septiembre inaugura una temporada perfecta para reencontrarse al aire libre, armar picnics o compartir barras y noches festivas. A continuación, trece propuestas gastronómicas que ofrecen variedad de comida, para celebrar el inicio de la estación en Buenos Aires.

Koko Bao Bar: el 21 de septiembre desde las 20 h celebra la llegada de la primavera con karaoke y mini baos libres de bondiola, pollo crispy, hongos o tofu. Dirección: Arévalo 1501, Palermo.

Sole di Parma: ofrece pastas artesanales en su vereda de Tigre, destacándose ravioles de carne braseada y pappardelle de pera y queso azul. Dirección: Madero 537, Tigre.

Carmen: Nacho Feibelmann presenta su “rosa de primavera”, pasta fresca rellena de ricota, arvejas y limón para disfrutar en su deck o jardín interno. Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Kamay Casa Gardel: promoción 2x1 en coctelería peruana de autor para acompañar cebiches, anticuchos, causas y sushi fusión pagando en efectivo. Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Del Río Cantina: menú especial para cuatro personas con aperitivos, focaccia, milanesas con ñoquis gratinados, suprema Maryland y postre. Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra / Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Foga: combo after office de tragos con croquetas ahumadas, o Tabla Degustación de Ahumados acompañada con una botella de vino Malbec. Dirección: Honduras 5098, Palermo.

Humano: del 21 al 27 de septiembre regala un “Ramo de tragos” con cócteles sorpresa al realizar consumiciones en su espacio de Palermo. Dirección: Bonpland 1712, Palermo.

Sifón Sodería: evento especial junto a Carpano con DJ set en vivo, gastronomía del chef Lucas Canga y 2x1 en Vermucito. Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

Las Medialunas del Abuelo: activación primaveral con Taragüi en el Planetario y Bosques de Palermo con ruleta de premios para armar picnics al aire libre. Dirección: Av. Sarmiento s/n, Palermo.

Umbral: sándwiches artesanales en baguette pensados para pedir para llevar a Plaza Arenales y disfrutar un picnic gourmet en el pasto. Dirección: Vallejos 4312, Devoto.

Biasatti Colegiales: focaccias, cannolis, café de especialidad y cerveza italiana para armar un auténtico picnic peninsular al aire libre. Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.