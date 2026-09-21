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Día de la Primavera: 13 lugares de Buenos Aires para salir a comer y disfrutar de una salida especial

Más de diez recomendaciones para salir a comer y tomar algo en el inicio de esta primavera. Te contamos dónde conseguir empanadas, vermú, pastas, bondiola y muchas opciones más.

21 de septiembre, 2026 | 13.18
Sole di Parma

La llegada de la primavera invita a disfrutar del clima templado, las terrazas y la buena comida. El 21 de septiembre inaugura una temporada perfecta para reencontrarse al aire libre, armar picnics o compartir barras y noches festivas. A continuación, trece propuestas gastronómicas que ofrecen variedad de comida, para celebrar el inicio de la estación en Buenos Aires.

Platillo de gastronomía argentina. (Crédito de foto: Foga)

Recomendaciones gastronómicas para celebrar la primavera

  1. Koko Bao Bar: el 21 de septiembre desde las 20 h celebra la llegada de la primavera con karaoke y mini baos libres de bondiola, pollo crispy, hongos o tofu. Dirección: Arévalo 1501, Palermo.

  2. Sole di Parma: ofrece pastas artesanales en su vereda de Tigre, destacándose ravioles de carne braseada y pappardelle de pera y queso azul. Dirección: Madero 537, Tigre.

  3. Carmen: Nacho Feibelmann presenta su “rosa de primavera”, pasta fresca rellena de ricota, arvejas y limón para disfrutar en su deck o jardín interno. Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

  4. Kamay Casa Gardel: promoción 2x1 en coctelería peruana de autor para acompañar cebiches, anticuchos, causas y sushi fusión pagando en efectivo. Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

  5. Del Río Cantina: menú especial para cuatro personas con aperitivos, focaccia, milanesas con ñoquis gratinados, suprema Maryland y postre. Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra / Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

  6. La Capitana: festeja con una promoción de 3x2 en vermut de la casa servido en vaso largo para disfrutar en su terraza. Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

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  7. Foga: combo after office de tragos con croquetas ahumadas, o Tabla Degustación de Ahumados acompañada con una botella de vino Malbec. Dirección: Honduras 5098, Palermo.

  8. Humano: del 21 al 27 de septiembre regala un “Ramo de tragos” con cócteles sorpresa al realizar consumiciones en su espacio de Palermo. Dirección: Bonpland 1712, Palermo.

  9. Sifón Sodería: evento especial junto a Carpano con DJ set en vivo, gastronomía del chef Lucas Canga y 2x1 en Vermucito. Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

  10. Las Medialunas del Abuelo: activación primaveral con Taragüi en el Planetario y Bosques de Palermo con ruleta de premios para armar picnics al aire libre. Dirección: Av. Sarmiento s/n, Palermo.

  11. Umbral: sándwiches artesanales en baguette pensados para pedir para llevar a Plaza Arenales y disfrutar un picnic gourmet en el pasto. Dirección: Vallejos 4312, Devoto.

  12. Biasatti Colegiales: focaccias, cannolis, café de especialidad y cerveza italiana para armar un auténtico picnic peninsular al aire libre. Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

  13. Ronconcon: happy hour primaveral en su casona de Caballito con cócteles latinos, vinos por copa, platitos para compartir y patio en vereda. Dirección: Beauchef 527, Caballito.

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