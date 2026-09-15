Día del Guacamole: dónde probar las versiones más originales en CABA sin gastar una fortuna

El 16 de septiembre se celebra el Día del Guacamole, una jornada ideal para rendir tributo a una de las preparaciones más emblemáticas y versátiles de la gastronomía. Lejos de quedar relegado únicamente al tradicional dip acompañado por nachos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta icónica receta a base de palta ha sabido reinventarse en múltiples formatos. Hoy en día, diversos restaurantes porteños integran el guacamole en creaciones tan variadas como piezas de sushi fusión, sofisticadas ensaladas tropicales, milhojas de papas crocantes y alternativas keto, demostrando su increíble capacidad para aportar frescura, cremosidad y textura a cada propuesta.

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Cuatro restaurantes para celebrar el Día del Guacamole

Villegas Resto : con raíces familiares vinculadas al mundo de la carne, este restaurante de Puerto Madero propone una mirada actual sobre la parrilla argentina e incorpora el guacamole en dos opciones muy distintas: la ensalada de langostino tropical (combinado con langostinos apanados en coco y panko, verdes, mango y vinagreta de maracuyá) y el milhojas de papas crocantes con langostinos grillados y mayonesa de lima. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero. Instagram: @villegasresto.

SushiClub: la reconocida marca de cocina asiática y sushi fusión presenta el Ceviche Roll, donde el guacamole (preparado con palta, tomate, cebolla, limón, cilantro, Tabasco, pimienta y sal) aporta frescura, acidez y picante frente al relleno de salmón y pescado blanco marinado con jengibre, apio, ajo, ají y cebolla. La pieza suma panko frito y marida bien con tragos como el Mojito o Fresco y Tardío. Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Instagram: @SushiClub_ar.

Tostado con guacamole. (Crédito de foto: Villegas Resto)