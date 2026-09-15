Día del Guacamole: dónde probar las versiones más originales en CABA sin gastar una fortuna

El 16 de septiembre se celebra el Día del Guacamole, una jornada ideal para rendir tributo a una de las preparaciones más emblemáticas y versátiles de la gastronomía. Lejos de quedar relegado únicamente al tradicional dip acompañado por nachos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta icónica receta a base de palta ha sabido reinventarse en múltiples formatos. Hoy en día, diversos restaurantes porteños integran el guacamole en creaciones tan variadas como piezas de sushi fusión, sofisticadas ensaladas tropicales, milhojas de papas crocantes y alternativas keto, demostrando su increíble capacidad para aportar frescura, cremosidad y textura a cada propuesta.
Cuatro restaurantes para celebrar el Día del Guacamole
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Villegas Resto: con raíces familiares vinculadas al mundo de la carne, este restaurante de Puerto Madero propone una mirada actual sobre la parrilla argentina e incorpora el guacamole en dos opciones muy distintas: la ensalada de langostino tropical (combinado con langostinos apanados en coco y panko, verdes, mango y vinagreta de maracuyá) y el milhojas de papas crocantes con langostinos grillados y mayonesa de lima. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero. Instagram: @villegasresto.
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SushiClub: la reconocida marca de cocina asiática y sushi fusión presenta el Ceviche Roll, donde el guacamole (preparado con palta, tomate, cebolla, limón, cilantro, Tabasco, pimienta y sal) aporta frescura, acidez y picante frente al relleno de salmón y pescado blanco marinado con jengibre, apio, ajo, ají y cebolla. La pieza suma panko frito y marida bien con tragos como el Mojito o Fresco y Tardío. Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Instagram: @SushiClub_ar.
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Bilbo: servido en un dip aparte para brindar un toque cremoso a cada bocado, el guacamole fresco de Bilbo se prepara en el momento con palta madura, tomate y cebolla, sin azúcar agregada. Este acompañamiento escolta los tacos de bondiola con ensalada como parte de su nueva línea Keto, ofreciendo una propuesta simple, sabrosa y muy saludable. Direcciones: Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Junín 1930, Recoleta. Instagram: @bilbocafe.
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Bestial Fly Bar: en el piso 11 de Palermo, este rooftop con terraza, vista 360°, jardines verticales, música y performances incorpora guacamole en su Brutal Roll. Preparado con palta madura, jugo de lima, cilantro y ají, corona la pieza de salmón fresco, queso crema, salmón ahumado, langostino empanado y salsa de la pasión. Se sugiere acompañar con el cóctel Diana Lady Di, a base de Blu Gin, arándanos, almíbar y limón. Dirección: Humboldt 2495 piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar.