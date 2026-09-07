Dónde comer pizza con queso en Buenos Aires: 7 opciones clásicas y originales

El 5 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Pizza con Queso. En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el circuito gastronómico presenta una amplia diversidad de estilos y métodos de preparación que varían según el establecimiento. Desde la pizza porteña al molde o media masa, hasta formatos internacionales como la pizza de Nueva York o la napolitana contemporánea, las recetas y cocciones son distintas, pero el queso mantiene un lugar central. En las preparaciones actuales se emplean variedades que van desde la tradicional mozzarella hasta combinaciones con burrata, provolone, queso azul, cuartirolo, fior di latte y parmesano.

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Siete restaurantes para comer pizza con quesos

Eléctrica Pizza : ubicada en el barrio de Palermo, utiliza masa madre y harina orgánica para sus preparaciones en hornos a leña. Su carta incluye la variedad Nolita con burrata y parmesano, la Cuatro Fantásticos con provolone ahumado y queso azul, y la Fuga Eléctrica con cuartirolo. La dirección del local es Honduras 5903.

Hell's Pizza: ofrece pizza de estilo neoyorquino con masa fina y porciones grandes. Entre sus alternativas se encuentra la variedad Hell's, que lleva crema de burrata, y la Giuliani elaborada con fior di latte y queso parmesano. También sirven clásicos como mozzarella y pepperoni. La dirección es Humboldt 1654, en Palermo.

Pizza con queso. (Crédito de foto: Hell's Pizza)

Casa Bellucci: este local en Parque Chacabuco elabora sus masas con una fermentación en frío de hasta sesenta horas. Dentro de su menú se encuentra la tradicional fugazzeta de doble masa con abundante queso mozzarella. El cinco de septiembre ofrecerán porciones de cortesía. Se ubica en Del Barco Centenera 1699.

Cantina Recoleta : el menú de este establecimiento recorre estilos tradicionales porteños. Presentan la Doble Muzza Porteña, la Margherita y la Fugazzeta rellena elaborada con jamón, mozzarella y queso parmesano. También preparan una versión con burrata, albahaca y pesto de rúcula. Su dirección es avenida Santa Fe 1430, en Recoleta.

Felice: situada en el barrio de Las Cañitas, cocina sus pizzas en un horno eléctrico importado, utilizando masas de veinticuatro horas de fermentación. Entre las combinaciones con queso se detallan la Stracciatella, la opción blanca con provoleta ahumada, y la Cuatro Formaggi con queso de cabra. La dirección es Arce 305.