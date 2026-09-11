Día del Chocolate: los mejores 7 lugares para salir a comer en Buenos Aires

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate y llega la excusa perfecta para salir a comer algo rico. En Buenos Aires, los amantes de lo dulce tienen muchísimas opciones para celebrar al máximo esta fecha y cerrar el fin de semana con una buena merienda.

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Estos son los mejores 7 lugares para disfrutar del chocolate en Buenos Aires

La Vicente López Restaurant

Con 25 años de trayectoria en zona norte, La Vicente López tiene muchísimas opciones dulces, entre las que se destacan dos tortas individuales en las que el chocolate es protagonista: la de mousse de chocolate, que combina bizcochuelo de cacao y corazón de dulce de leche, con una mousse elaborada con chocolate Callebaut 70 % cacao y baño de chocolate amargo, y la Matilda que reúne capas de bizcocho húmedo de cacao con ganache de chocolate y una cobertura crocante de microcereales de chocolate. Opciones ideales para disfrutar acompañado de un café o té en hebras.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Alicia y el Gato

En la propuesta de pastelería artesanal de Alicia y el Gato, la torta de los Tiempos Mágicos se prepara con chocolate Picos del Sur 55 % y reúne distintas capas en una misma porción. La elaboración combina bizcocho húmedo de cacao, dulce de leche, ganache y crema de chocolate, mientras que la terminación incorpora mermelada de frutos rojos para sumar un contraste de sabor. Se puede pedir por porción en el salón o adquirir entera mediante el servicio de take away.

Además de los sabores, la propuesta se disfruta en un espacio inspirado en el universo de Alicia, con pisos ajedrezados, pasadizos en blanco y negro y paredes tapizadas con rosas. La ambientación también incluye piezas de ajedrez de gran tamaño, lámparas con motivos florales, mobiliario y vajilla vinculados al icónico personaje.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Ciro

La carta de Ciro incluye tentadoras tortas de chocolate en porciones XL, pensadas para compartir, entre las que se destacan la Matilda, con bizcocho húmedo de cacao puro al 35 %, crema Bariloche y cobertura de chocolate semiamargo; la Nutella Ferrero, con brownie, dulce de leche, Oreo, queso crema y pasta de avellanas, y la Block, elaborada con pasta de avellanas y chocolate con leche Fénix al 36%.

En sus locales de Palermo y Puerto Madero, el chocolate también aparece en alfajores de chocolate semiamargo al 70%, chocolate blanco con nuez, chocolate caliente con churros, la cookie Matilda con ganache y un vaso de masa de cookie relleno de chocolate y frutos secos. Para quienes buscan alternativas, esta cafetería y restaurante también cuenta con opciones keto como el brownie de cacao 100% y la tarta de chocolate con nueces pecan.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Merienda

Se trata de uno de los rincones palermitanos que cuenta con opciones de pastelería casera donde el chocolate es protagonista, entre ellas se destaca la Torta Bruce, inspirada en la película Matilda, que combina capas de bizcochuelo húmedo elaborado con cacao al 70% y ganache de chocolate. Una opción ideal para los amantes del chocolate; se puede pedir por porción y acompañarse con su café de especialidad o encargarse entera para celebraciones especiales.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Zulu Haus

La pastelería artesanal tiene en Zulus Haus algunos protagonistas como la torta Celina, una creación de chocolate que se sale de la clásica por su combinación de ingredientes y terminación. Se prepara con un bizcocho húmedo a base de manteca, chocolate, café americano y cacao alcalino, que se hornea en capas y luego se rellena con una crema elaborada con chocolate amargo Fénix al 70 % y crema de leche. La torta reposa 24 horas en frío antes de cortarse en porciones, que se sirven con una crema de canela hecha con crema, queso crema, espresso y canela, y se terminan con aceite de oliva y escamas de sal. Además, la propuesta dulce suma otras opciones con chocolate como la cookie vegana de naranja y chocolate, la butter cookie, con manteca marrón y sésamo tostado, y el White Mocha en la sección de bebidas.

Dirección: Salvador Debenedetti 635, La Lucila.

Neko

En Neko, la propuesta de cocina nikkei moderna es 100% libre de gluten y apta para celíacos, una característica que también alcanza al cierre dulce. Entre los postres se destaca el cheesecake de chocolate, elaborado con chocolate al 70 % y crema de miso, un ingrediente de raíz japonesa que suma un contrapunto salino y refuerza el sello de la casa también en la pastelería.

Dirección: La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo; Mercedes 3940, Villa Devoto.

Casa Planes

En el marco del Día Internacional del Chocolate, Casa Planes propone volver a uno de los grandes clásicos de la pastelería porteña con una versión simple y tentadora: su torta húmeda de chocolate con naranja confitada y crema fresca. El postre se presenta como una porción de bizcocho húmedo y compacto, elaborado con cacao al 70 %, acompañado por una cucharada de crema fresca y naranja confitada, una combinación que suma contraste entre la intensidad del chocolate, la frescura de la crema y el toque cítrico de la naranja.