Furor con la famosa golosina uruguaya que vuelve con nueva receta y versión sin gluten

La versión que se comercializa en Argentina es la clásica, pero con una novedad importante: ahora también es apta para celíacos

Ricardito, la conocida por su cobertura de chocolate puro y su corazón de merengue, comenzó su expansión internacional con su llegada a Argentina. Ya está disponible en kioscos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana.

De Uruguay a la Argentina: la icónica golosina que desembarca en los kioscos

La versión que se comercializa en Argentina es la clásica, pero con una novedad importante: ahora también es apta para celíacos, lo que amplía su público potencial. Esta combinación de sabores hizo que Ricardito se convierta en un producto muy buscado por los argentinos que visitan Uruguay.

La introducción de Ricardito al mercado argentino se realizó en colaboración con Billiken, una empresa con amplia experiencia en el sector de golosinas y un actor clave en el canal kiosquero local. Sobre este lanzamiento, la empresa destacó: “Argentina siempre fue un gran anhelo para nosotros. Sabemos que son muchos los uruguayos que viven allá y que extrañaban el Ricardito. Y al mismo tiempo, conquistar al público argentino con una de las golosinas más típicas y queridas de Uruguay representa un gran desafío y una enorme oportunidad”.

Receta renovada y apta para celíacos: los secretos del clásico uruguayo

La historia reciente de Ricardito está marcada por su adquisición en 2023 por parte de la empresa uruguaya Chocolates Haas. Desde ese momento, trabajaron rápidamente para relanzar este producto icónico con una receta renovada, que potenció su sabor y recuperó su lugar como un clásico en Uruguay a comienzos de 2024.

Chocolates Haas, una compañía 100% uruguaya con planta en el departamento de Canelones y mano de obra local, fue la responsable de esta renovación. Su fuerte identidad nacional y compromiso con la calidad llevó a la marca a adquirir Ricardito y a mejorar su receta, cubriendo el merengue italiano con una cobertura de chocolate 100% puro.

Chocolates Haas es una compañía con planta en el departamento de Canelones.

Actualmente, Haas es la única fábrica de chocolate en Uruguay y se destaca por ofrecer productos de alta calidad, con una amplia variedad de presentaciones. Entre sus innovaciones, se incluyen chocolates sin azúcar y aptos para celíacos, lo que también se refleja en la nueva versión de Ricardito que llega a Argentina.

Furor por la nueva edición premium de los Franuí

Otra de las grandes novedades para las personas que aman los dulces llegó de la mano de Franuí, la marca reconocida por sus icónicas frambuesas heladas bañadas en chocolate que nació en la Patagonia, volvió a revolucionar el mercado de los dulces con un lanzamiento que lleva su sabor a otro nivel. Se trata de Franuí Gold, una propuesta premium que apunta a consolidar su lugar en el mercado global.

Para darle vida a esta edición especial, la marca volvió a confiar en el prestigioso estudio Grupo Berro, que destacó: "Es un verdadero placer poner nuestra creatividad al servicio de una marca que tiene tan claro su rumbo, ofrece un producto único y trabaja con una pasión que se refleja en cada lanzamiento. Para Grupo Berro es un enorme orgullo acompañar el crecimiento de Franuí y haber tenido la oportunidad de diseñar también Franuí Gold".